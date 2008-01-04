Україна матиме свій ракетний майданчик у Бразилії

Невдовзі Україна матиме власний стартовий майданчик для запуску своїх ракетоносіїв. Про це в Дніпропетровську повідомили фахівці конструкторського бюро “Південне”. Угода, яку українські ракетобудівними підписали з Бразілією, передбачає будівництво в цій південноамериканській країні майданчику для запуску ракети “Циклон 4”. Роботи над її створенням вже ведуться у Дніпропетровську, передає Німецька хвиля.

Сторони фінансуватимуть проект порівну: Україна забезпечує розробку та виготовлення ракетоносія, Бразилія - будівельні роботи, потужності для запуску та його обслуговування. Висловлюються сподівання, що 2008-го року Україна зміцнить свої позиції на ринку космічних послуг. На цей рік заплановано майже в два з половиною рази більше запусків українських ракетоносіїв, ніж торік. Вже в січні відбудеться черговий запуск в рамках програми “Морський старт”. Український ракетоносій виведе на орбіту супутник зв`язку для Об`єднаних Арабських Еміратів. Більш легкі супутники запускатимуть з космодрому Байконур, розповів старший науковий співробітник КБ Південне Юрій Мошненко: „В 2007-му році через витрати під час запусків „Морського старту” наші доходи були не такими, як ми передбачали. Вони залишалися на рівні 2006-го року. В 2008-му році ми плануємо інтенсивнішу діяльність. Планується п`ять запусків „Морського старту”, три запуски „Дніпра”. Ми маємо замовників на один-два роки”. Південне працюватиме також над замовленням Міноборони, створенням космічних систем та українського супутнику зв`язку.