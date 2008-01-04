Тимошенко заявляє, що Янукович залишив після себе інфляцію в 17%

Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що результатом роботи уряду мусять стати розробка та виконання чіткого плану антиінфляційних заходів.

Як повідомляє прес-служба Кабінету міністрів, 4 січня Ю.ТИМОШЕНКО провела робочу нараду з представниками Міністерства економіки, Міністерства фінансів, Міністерства аграрної політики, Міністерства палива та енергетики, Державної податкової адміністрації та Державної митної служби. Головною темою наради був пошук механізмів зупинки інфляційних процесів, які залишив попередній уряд.

„Попередній уряд залишив безпрецедентний рівень інфляції у 17%”, - заявила глава уряду. Прем’єр наголосила, що „інфляційні процеси необхідно терміново зупиняти, проводячи цю роботу виключно в рамках вимог вступу України до СОТ”.

За словами Ю.ТИМОШЕНКО, „результатом роботи уряду мусять стати розробка та виконання чіткого плану антиінфляційних заходів із зазначенням термінів та відповідальних осіб за його виконання”.