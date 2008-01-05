Вінський назвав причину трагедії з теплоходом «Ванесса»

Економія грошей на рятувальну операцію стала причиною трагедії з болгарським теплоходом «Ванесса» в Керченській протоці. Про це заявив міністр транспорту і зв`язку України Йосип ВІНСЬКИЙ учора на прес-конференції в Кременчуці Полтавської області.

Як передає кореспондент УНІАН, за словами міністра, теплохід «Ванесса» одержав 2 пропозиції про порятунок, проте вони відмовилися від цих послуг. «Вони відмовилися від допомоги. Там зіграв бізнес. Мабуть, такою була команда господарів. Ви ж розумієте, що порятунок коштує грошей. Саме економія і привела до трагедії», - сказав Й.ВІНСЬКИЙ.

За його словами, команда знала про погодні умови, і могла не виходити в плавання. Проте теплохід вийшов у море (з Бердянського морського торгового порту – УНІАН) і намагався досягти Керченської протоки.

«Їм не вистачило 40 миль. Теплохід старий – 35 років. Йшов із швидкістю 6 вузлів. Зараз знайдена бочка з теплохода, і ясно, де шукати потерпілих. З 11 чоловік команди один знайдений живим і три трупи», - сказав Й.ВІНСЬКИЙ.

Як повідомлялося, 3 січня о 01 год. 35 хв. в Керченський морський координаційно-рятувальний центр МНС України надійшло повідомлення про те, що теплохід «Ванесса» під прапором Болгарія, який йшов з Бердянська до Болгарії з вантажем металобрухту, накренився на лівий борт на 10 градусів. Штормовим вітром на ньому зірвало 70 метрів фальшборта, повітряних «гусаків» другого і третього баластного танка. О 02 год. 00 хв. екіпаж судна «Ванесса» подав сигнал «SOS», в якому повідомлялося, що він знаходиться в акваторії Азовського моря, за 20 миль від Варзовського буя (вхід в Керченську протоку). На судні знаходиться 11 членів екіпажу, 1 громадянин України і 10 громадян Болгарії. О 02 год. 20 хв. з теплоходом «Ванесса» зник зв`язок. Теплохід затонув.