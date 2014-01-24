До Києва прибули Дари волхвів

Як передає кореспондент УНІАН, ковчег з Чесними Дарами волхвів, до яких, за переказами, торкався Сам Господь, в Україну доставила делегація афонського монастиря святого Павла.

З аеропорту «Бориспіль» святиня була доставлена до Києво-Печерської лаври, де біля Святих врат її зустріли духовенство та численні віряни. В Успенському соборі перед ковчегом з Дарами волхвів був відслужений подячний молебень.

«Чесні дари волхвів є для нашої Церкви найдорогоціннішою святинею і джерелом благодаті», - говорить ігумен обителі св. Павла на Афоні архімандрита Парфеній.

«Привезення Дарів волхвів у Київ - подія вселенського масштабу. Протистояння, яке відбувається сьогодні - це тимчасове. Минулого року ми відзначали 1025-річчя Хрещення Русі. Привезення Дарів волхвів може стати в один ряд з цією подією. Я думаю, що ця подія залишиться в історії назавжди», - сказав у коментарі УНІАН голова опікунської ради Благодійного Фонду Святителя Василія Великого Костянтин Малофєєв.

Від імені Предстоятеля Української Православної Церкви і православних України єпископ Макарівський Іларій подякував ігумену монастиря святого Павла і голови Опікунської ради Костянтину Малофєєву за привезення до Києва великої християнської святині.

Читайте такожДо Києва прибудуть Дари волхвів«Господь дає нам можливість не тільки відчути, але й навчитися любові до ближнього. Нехай у серці кожного народиться Христос, а з ним і любов», - сказав єпископ Іларій.

В Успенському соборі Києво-Печерської лаври святиня перебуватиме до 30 січня. Вклонитися святині можна з 6.00 ранку до пізнього вечора.

Як повідомили в прес-службі УПЦ, біля Києво-Печерської Лаври для обігріву паломників, які прийдуть вклонитися Дари волхвів, стоять автобуси.

Нагадаємо, що з 6 по 13 січня ковчег волхвів з Дарами перебував у Храмі Христа Спасителя в Москві. До святині прийшли понад 400 тисяч осіб.

З 14 по 17 січня святиня перебувала в Новодівичому монастирі в Санкт-Петербурзі. За чотири дні їй вклонилися 165 000 людина.

З 18 по 24 січня Дари були виставлені у Будинку Милосердя. Вклонилися Дарам волхвів близько 200 тисяч осіб.

Про поклоніння волхвів, що принесли дари - золото, ладан і смирну - Богонемовляті Христу, говориться в Євангелії від Матвія. Дари волхвів - це одна з небагатьох реліквій, пов'язана із земним життям Спасителя, що збереглася до сьогоднішнього дня.

Згідно з переказами, відображеними у візантійських письмових джерелах, Дари волхвів разом зі своїми чесними ризою і поясом передала Єрусалимської Церкви Сама Пресвята Богородиця. В Єрусалимі вони перебували до IV століття, за імператора Східної Римської імперії Аркадія (395-408) були перенесені в столицю Візантії - Константинополь.

У афонський монастир св. Павла святиня була передана в 1470 році, після захоплення Константинополя турками.

Золото, принесене волхвами, - це 28 невеликих золотих пластин-підвісок у формі трапецій, чотирикутників і багатокутників, прикрашених витонченою, філігранно виконаними орнаментом. Малюнок на жодній з пластин не повторюється.

Ладан і смирна, принесені окремо, колись були з'єднані в невеликі, завбільшки з маслину, кульки темного кольору. Їх збереглося близько сімдесяти. З'єднання це дуже символічне: ладан і смирна, принесені Богові і Людині, з'єднані так само нерозривно, як у Христі поєдналися дві природи - Божественна і людська.

Священні предмети зберігаються в ковчегах. Один з ковчегів і був принесений в Україну.