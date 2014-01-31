Росія заборонила в'їзд в країну майже 28 тисячам українців

При цьому ФМС обіцяє оперативно реагувати і переглядати такі рішення у разі, якщо дана категорія громадян зможе довести їх необґрунтованість.

Про це власному кореспонденту УНІАН у РФ повідомив заступник керівника Департаменту ФМС по організації роботи з іноземними громадянами Дмитро Демиденко.

«Станом на сьогоднішній день в'їзд терміном від трьох років закритий 27 961 тис. громадянину України. Причому в минулому році було прийнято 26 тис. 349 рішень щодо громадянам України, а за перший місяць цього року - 1612», - сказав Демиденко.

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За його словами, підставою для такого рішення є неодноразове вчинення адміністративних правопорушень, перевищення термінів перебування на території Росії.

На питання, що робити громадянину України, якщо безпосередньо на кордоні він дізнається про заборону на в'їзд, однак вважає, що рішення прийнято помилково, Демиденко відповів, що на сайті ФМС працює сервіс, де можна перевірити існування такої заборони.

«Якщо ж в'їзд закритий з якихось причин, і ця причина не ясна громадянину, то найпростіше направляти свої звернення також через сайт ФМС через спеціальний розділ. Ми все досить оперативно розглядаємо», - сказав він.

Демиденко повідомив, що, за законом, відповідь має бути надана протягом місяця, але ФМС намагається робити це набагато швидше.

При цьому він вкотре нагадав, що з 1 січня за новим законом сумарний строк перебування іноземних громадян, прибулих в Росію в безвізовому порядку, не може перевищувати 90 діб протягом півроку. Він підкреслив, що в разі перевищення цього строку без оформлення необхідних дозвільних документів вводиться автоматичний заборону на в'їзд в РФ строком на три роки.

Демиденко підкреслив, що нове законодавство у Росії прийнято з метою упорядкувати міграційні процеси, так як на її території незаконно перебувають понад 3,5 млн мігрантів.

У свою чергу, представник управління по організації контрольно-наглядової діяльності ФМС Росії Валерія Смирнова повідомила, що у разі заборони на в'їзд на територію Росії це рішення можна оскаржити в російських судах.

Як повідомляв УНІАН, на території РФ перебуває понад 11 млн мігрантів, більшість з яких прибули з країн СНД.

У Росії перебувають близько 1,5 млн громадян України, з них 111 тис. законно працюють, 350 тис. приїхали до родичів, навчатися, лікуватися.

У ФМС Росії раніше заявляли, що, виходячи з цих даних, більше мільйона громадян України працюють без оформлення відповідних документів.

З 1 січня 2014 року громадяни України та інших країн, які можуть відвідувати Росію без віз, можуть перебувати на її території не більше 90 діб протягом півроку, якщо додатково не продовжать термін свого перебування.