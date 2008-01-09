9-річна дівчинка втопилася в ямі, розритій комунальниками

В смт Білозерка Херсонської області 9-річна дівчинка загинула, потрапивши в яму, яку місцеві комунальники розрили для ремонту каналізаційного колектору.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в управлінні з питань надзвичайних ситуацій обласної державної адміністрації, 8 січня близько 11-ї год. співробітники міліції з ями, розритої під час ремонту каналізаційної мережі і наповненої водою, витягнули тіло невідомої дівчинки.

Як з’ясувалося під час розслідування, 7 січня близько 13.30 зникла без вісти 9-річна мешканка смт. Білозерка,. 7 січня о 20-й год. мати зниклої звернулася до Білозерського РВ УМВС. Тіло зниклої і було виявлено правоохоронцями 8 січня.

Білозерським РВ УМВС проводиться розслідування щодо обставин трагедії.