Кабмін звільнив керівників трьох залізниць

Кабінет міністрів України на сьогоднішньому засіданні ухвалив рішення про призначення Владимира КОРНІЄНКА першим заступником генерального директора «Укрзалізниці».

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам повідомив міністр транспорту і зв`язку України Йосип ВІНСЬКИЙ.

Також він поінформував, що були звільнені керівники Одеської, Придніпровської і Донецької залізниць.

Довідка УНІАН. 56-річний В.КОРНІЄНКО з липня 2002 р. по вересень 2003 р. був заступником генерального директора Державної адміністрації залізничного транспорту («Укрзалізниці»). З вересня 2003 р. по січень 2004 р. обіймав посаду першого заступника міністра транспорту України. З 5 січня по 24 лютого 2005 року - гендиректор «Укрзалізниці». З серпня 2006 року - перший заступник міністра транспорту і зв`язку.

5 грудня Кабмін призначив генеральним директором Державної адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниці») Петра НАУМЕНКА.