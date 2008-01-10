Депутати просять Ющенка зробити Бандеру Героєм України

Івано-Франківська обласна рада просить Президента України Віктора ЮЩЕНКА присвоїти почесне звання Героя України видатному політичному та громадському діячу Степанові Бандері (посмертно).

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення сьогодні ухвалили депутати облради на 18 сесії. «Зважаючи на значний особистий внесок Степана Бандери у національно-визвольний рух українського народу за незалежність, значення його політичної спадщини та ролі у національному і духовному відродженні Української держави, повагу і визнання в українського народу, яскравий приклад високого служіння нації і держави та з нагоди 100-річчя від дня його народження, враховуючи рішення постійної комісії обласної ради з питань інформаційної політики, діяльності засобів масової інформації та свободи слова, обласна рада вирішила: Порушити клопотання перед Президентом України про присвоєння почесного звання Героя України видатному політичному та громадському діячу Степанові Бандері (посмертно)», - йдеться у рішенні сесії.

Депутати також схвалили відповідне звернення обласної ради до Президента України В.ЮЩЕНКА. Вони у своєму клопотанні, зокрема нагадують, що “2008 рік на Івано-Франківщині, відповідно до рішення обласної ради, оголошено Роком Степана Бандери – великого сина України, провідника нації, саме ім’я якого стало символом боротьби за незалежність Української держави». Депутати наголошують, що С.Бандера у 1939 році очолив Організацію Українських Націоналістів. «Його діяльність була спрямована на те, щоб, використавши протиборство двох хижаків історії, домогтися незалежності України, - йдеться у зверненні. – 30 червня 1941 року Національні Збори у Львові проголосили Акт відновлення Української держави. До Львова прибула команда СД та спецгрупа гестапо для «ліквідації змови українських самостійників». Провідник ОУН Степан Бандера був заарештований і перебував у концтаборі до кінця 1944 року. У концтаборі Освенцім по-звірячому було замордовано двох братів Степана Бандери – Олексу та Василя». Автори звернення підкреслюють, що «з ім’ям Степана Бандери тісно пов’язана збройна боротьба сотень тисяч українців у лавах Української Повстанської Армії, що стала яскравою сторінкою боротьби народу за національне і соціальне визволення». «Знищивши Провідника ОУН фізично, радянська пропаганда намагалася очорнити ім’я Степана Бандери та його соратників, - йдеться далі у зверненні. – Заради цього було розкручено маховик дезінформації та брехні. Але спаплюжити ім’я цієї Великої людини, яка поклала життя на вівтар України, не вдалося і не вдасться ніколи». На думку депутатів облради, ім’я Степана Бандери «стало символом незламності, нескореності та мужності, символом синівської любові до України».

Довідка УНІАН. Степан Бандера народився 1 січня 1909 року в селі Старий Угринів Калуського повіту Івано-Франківської області в сім’ї священика. Був убитий агентом КДБ Богданом Сташинським у Мюнхені (Німеччина) 15 жовтня 1959 року.