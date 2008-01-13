На Хрещатику скінхеди побили гравця БК «Київ»

Як стало відомо виданню Вasket.com.ua від джерела близького до команди БК «Київ», у п`ятницю в центрі столиці України, на Хрещатику стався інцидент, який поза сумнівом «прославить» нашу країну не тільки в баскетбольному світі.

Група скінхедів побила захисника БК «Києва» Маркуса Фейсона. В ході сутички Маркусу вдалося вирватися і добігти до патрульної машини міліції. Проте «охоронці правопорядку» демонстративно сіли в машину і поїхали, після чого Фейсона продовжували бити.

В ході бійки Маркусу розрізали руку (пізніше на рану було накладено дев`ять швів) і, за попередніми прогнозами, в найближчі декілька тижнів він на майданчику з`явитися не зможе.

Обком