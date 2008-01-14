Ющенко порушив питання «десятків Новобогданівок»

Президент України Віктор ЮЩЕНКО закликає розробити нову прозору програму приватизації. Про це він сказав на брифінгу для преси в Мукачевому.

Як передає кореспондент УНІАН, В.ЮЩЕНКО підкреслив, що Україна має проводити відкриту політику в цій сфері. Він підкреслив, що закликатиме у своєму щорічному Зверненні до парламенту розробити відповідну програму на 2008 – 2010 роки.

Також, на думку Президента, держава потребує нового плану утилізації боєприпасів. За його словами, сьогодні утилізації потребує 700 тис. тон боєприпасів. “Це питання національної безпеки, це “десятки Новобогданівок”, - зазначив В.ЮЩЕНКО.

Також, як зауважив Президент, потребують відновлення боєздатності деякі військові частини, що втратили її за останні роки. Глава держави наголосив на необхідності виходу на державне замовлення по передових засобах оборонного призначення.