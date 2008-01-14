Автокатастрофа на Сумщині: чотирьом загиблим було по 20 літ
12:40, 14 січня 2008Суспільство
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Водій не впорався з керуванням
У м. Охтирка Сумської області 20-річний водій автомобіля "Рено", рухаючись в напрямку автодороги Суми-Полтава-Олександрія, не впорався з керуванням і виїхав на узбіччя, де вдарився в дерево.
Як повідомили УНІАН у прес-службі ДАІ МВС України, наслідки необачності водія були трагічними: він сам та троє його ровесників-пасажирів легковика (громадянин Росії та дві студентки) від отриманих травм загинули на місці події.
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