Завтра в Україні продовжиться весняне потепління: 8 градусів та південно-східний вітер

На решті території України пануватиме область високого атмосферного тиску, опади малоймовірні, повідомляє Opogode.ua.

Температура повітря істотно не зміниться, вночі найхолодніше буде на північному сході, -5-7 градусів, на решті території 1-6 морозу. Вдень температура коливатиметься в межах 3 морозу - 4 тепла. На Закарпатті та в Криму до +4 +8 градусів.

На заході істотних опадів не очікується. Температура повітря вночі 0-5 морозу, вдень від 4 градусів тепла до 2 морозу , на Закарпатті до +8 градусів.

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У північних областях переважно сухо. Температура повітря вночі 1-5 морозу, місцями до -7 градусів, вдень від 2 морозу до 3 градусів тепла, у Сумській і Чернігівській областях до 3 морозу.

У центральних областях опадів не очікується, лише в Дніпропетровській області невеликий дощ та мокрий сніг. Температура повітря вночі 0-5 морозу, вдень від 2 морозу до 4 тепла.

На сході часом дощ та мокрий сніг. Температура повітря вночі 1-7 морозу, вдень від 4 морозу до 3 градусів тепла.

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На півдні часом дощ, місцями з мокрим снігом. Температура повітря вночі від 4 тепла до 2 морозу, вдень 0 +5, у Криму до +8 градусів.

У Києві без істотних опадів. Температура повітря вночі 0-2 морозу, вдень 0-2 градуси тепла.

Вітер в Україні східний і південно-східний, 5-12 метрів в секунду, на сході та півдні пориви до 15-20 м/с.