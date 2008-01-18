Огризко і Ферреро-Вальднер обговорили нову угоду ЄС з Україною

Міністр закордонних справ України Володимир ОГРИЗКО та комісар ЄС з питань зовнішніх відносин та Європейської політики сусідства Беніта ФЕРРЕРО-ВАЛЬДНЕР обговорили підготовку нової посиленої угоди між Україною та ЄС та питання імплементації угоди про спрощення візового режиму.

Як повідомили УНІАН у прес-службі українського МЗС, про це йшлося під час їхньої зустрічі в Брюсселі ввечері 17 січня.

Сторони, зокрема, домовилися активізувати спільну роботу із забезпечення виконання положень угоди про спрощення візового режиму в рамках спільного візового комітету.

В.ОГРИЗКО та Б.ФЕРРЕРО-ВАЛЬДНЕР також обговорили питання щодо малого прикордонного руху, угоду про який підписано з Угорщиною, та планується підписати зі Словаччиною і Польщею.

Крім того, в ході зустрічі українській міністр поінформував єврокомісара про розвиток внутрішньополітичної ситуації в Україні. Він наголосив на єдності усіх гілок влади України з питання незмінності курсу на європейську та євроатлантичну інтеграцію.

Як повідомляв УНІАН, 5 березня 2007 року Україна та ЄС розпочали переговори про нову посилену угоду, яка має замінити чинну нині угоду про партнерство та співробітництво, термін дії якої завершується на початку 2008 року. Одним з головних положень нової угоди має стати створення зони вільної торгівлі після вступу України до СОТ. Напередодні, 16 січня, Україна та ЄС зняли останню перешкоду на шляху приєднання України до СОТ, вирішивши питання експортних мит.