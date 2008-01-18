Кернес про перевибори мера Харкова: не на базарі

Секретар Харківської міської ради Геннадій КЕРНЕС не вірить у можливість перевиборів мера і всі звинувачення на адресу влади Харкова називає надуманими і такими, що не мають під собою жодних підстав.

Свою точку зору Г.КЕРНЕС висловив в інтерв’ю кореспонденту УНІАН, коментуючи процес створення у Верховній Раді України Тимчасової слідчої комісії з перевірки діяльності Харківського міського голови та секретаря міськради.

Г.КЕРНЕС вважає роботу Харківської міськради «продуктивною і ефективною». Вона, на його думку, спрямована на наведення в місті порядку, що й викликає агресивну реакцію з боку тих, хто «не дружить з законом».

«Сьогодні у місті наводиться загальний порядок щодо фінансової дисципліни, виконання обов’язків, підготовки документів, перевірки прийнятих рішень, тому деякі харківські, я б сказав, нувориші, розуміючи те, що їм доведеться відповідати і доводити в суді правоту і законність своїх діянь, провадять наступальну агресивну політику по відношенню до міської влади», - сказав Г.КЕРНЕС. Те, що ці, «фігури, політичні вони там чи громадські діячі, котрі приєдналися до цього руху, не дружили ніколи з законом і зараз ігнорують законодавство, - на думку Г.КЕРНЕСА, і є однією з головних причин конфлікту в Харкові.

«Тому, - сказав секретар міськради, - якщо підійти з позицій грамотного і комплексного, а не базарного, підходу до ситуації, то подання губернатора (до Верховної Ради щодо проведення дострокових виборів у Харкові – УНІАН), можна назвати повною фікцією. Це просто бажання губернатора притягнути за вуха будь-яку ситуацію і будь-яку дію у зв’язку з його несприйняттям чинної міської влади».

Водночас, сказав він, «ми готові надати будь-якій робочій групі чи слідчій комісії відповідні документи, які підтверджують законну діяльність місцевих органів самоврядування, в тому числі міського голови, виконкому і самої міської ради».

Г.КЕРНЕС не вірить у можливість перевиборів у Харкові, оскільки, щоб вони відбулися, вважає він, «необхідно внести послідовні зміни в Конституцію і закони України». «А якщо говорити конкретно про Харків, то для цього потрібні ще й відповідні підстави. І я можу сказати, що те, про що сьогодні говорять, не відповідає дійсності, і жодних підстав для перевиборів немає», - наголосив секретар міськради.