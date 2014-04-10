В Одесі відзначають 70-річчя звільнення міста від фашистських загарбників

В Одесі сьогодні відзначають 70-річчя звільнення міста від фашистських загарбників.

Як передає кореспондент УНІАН, святкування розпочалося о 10.00 на Театральній площі, біля Одеського національного академічного театру опери і балету, із заходу «Відкритий урок історії» – відтворення подій 10 квітня 1944 року. Зокрема, дій підрозділів 3-го Українського фронту, які за активної участі партизан і підпільників звільнили Одесу.

У реконструкції взяли участь кілька десятків молодих людей. Одягнені у військову форму тих часів, вони відтворили відступ фашистських військ і наступ радянських. Учасники реконструкції використовували стрілецьку зброю військового часу, реконструкція супроводжувалася гучними пострілами і вибухами. Через підсилювач зачитувався опис дій, які мали місце 10 квітня 1944 року в Одесі, «під голос» знаменитого диктора Юрія Левітана (у роки ВВВ він читав зведення Совінформбюро і накази Сталіна).

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Кульмінацією реконструкції стало «розмінування» Оперного театру і встановлення на його балконі Червоного прапора. Потім відбулося урочисте відкриття нових імен на Стіні Героїв на Театральній площі. Зокрема, на стіні «Герої Радянського Союзу Одещини» з'явилися імена: Микола Гурський, Петро Гусаков, Микола Макрідов. На стіні «Герої соціалістичної праці Одещини» - Зінаїда Саломатіна, Надія Терземан, Борис Зайцев. У церемонії і в покладанні квітів до Стіни Героїв взяли участь керівництво міста і області, кілька депутатів Верховної Ради, представники депутатського корпусу обласної і міської рад та ін.

Після даної церемонії відбулося урочисте проходження стилізованої колони військових і раритетної військової техніки - від Театральної площі по вул. Рішельєвській до вул. Успенської.

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Крім того, як повідомили УНІАН у департаменті інформації і зв'язку з громадськістю Одеської міської ради, у рамках святкування - в Центральному парку культури і відпочинку ім. Тараса Шевченка відбудуться покладання квітів на Алеї Слави до пам'ятника Невідомому матросу, естафета пам'яті, відкритий урок історії, фестиваль військових оркестрів, працюватиме польова кухня на Дерибасівській, відбудеться святковий феєрверк на Приморському бульварі тощо.

Наприклад, у центрі міста буде розгорнута польова кухня, відкриється «історичний музей просто неба», відбудеться концерт, працюватиме танцмайданчик.

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Робота громадського транспорту в місті у зв'язку з урочистостями обмежена.

Довідка УНІАН. Героїчна оборона Одеси тривала з 5 серпня по 16 жовтня 1941 року. Місто було звільнене від окупантів 10 квітня 1944 року.

Указом Президії Верховної Ради СРСР від 22 грудня 1942 року затверджено медаль «За оборону Одеси». Одеса стала першим містом в СРСР, яке одержало звання міста-героя.