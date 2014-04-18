На "гарячу лінію" звернулися 3 тисячі кримчан, охочих переселитися на материк

Як повідомили УНІАН у прес-службі Мінсоцполітики, таку інформацію озвучив заступник міністра, керівник апарату Віктор Іванкевич на експертній зустрічі щодо соціального захисту переселенців з Криму.

„З кожним днем кількість кримчан, які бажають виїхати з окупованої території до різних регіонів України, постійно збільшується. Більшість проблем, з якими вони звертаються, стосується житлових питань - кожне третє із загальної кількості звернень та соціального захисту - кожне шосте”, – сказав Іванкевич. При цьому, за його словами, головним, все ж таки, залишається практична соціальна підтримка, що надається всім переселенцям-кримчанам підвідомчими міністерству органами системи соціального захисту.

Він також зауважив, що на сьогодні до регіональних відділень Пенсійного фонду щодо отримання своїх пенсій вже звернулося 1315 пенсіонерів з АРК і всі вони отримали пенсію за березень.

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Іванкевич також повідомив, що центрами соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді активно ведеться робота з 799 сім’ями переселенців з дітьми та 68 одинокими особами.

„Не залишаться без уваги й ті, хто прагне працевлаштуватися на новому місці проживання. Таким громадянам Державний центр зайнятості готовий надати 63 тис. вакансій, серед яких є високооплачувані. У першій декаді квітня з питань пошуку роботи звернулося 398 кримчан і станом на 10 квітня 65 вже працевлаштовано. При цьому статус безробітного отримали 207 осіб, з яких 122-м вже призначено виплату допомоги по безробіттю, іншим вона оформлюється”, – сказав Іванкевич.

Він також зауважив, що нагальним питанням залишаються заблоковані банківські рахунки жителів Криму, а також проблема кримчан, які мали свій бізнес на півострові. Іванкевич зазначив, що консультації з цього приводу вже активно ведуться з Нацбанком і Міграційною службою України.

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Як повідомляв УНІАН, після окупації Криму російськими військовими нелегітимна влада АРК 16 березня провела незаконний референдум і заявила, що майже 97 % тих, хто взяв у ньому участь, проголосували за приєднання Криму до Росії.

Через два дні президент РФ Володимир Путін і нелегітимні керівники кримської влади і Севастополя підписали договір між РФ і Республікою Крим про прийняття до Росії Криму і утворення в складі РФ нових суб'єктів. Ще через кілька днів Рада Федерації Росії одноголосно схвалив анексію Криму. Практично всі країни світу не визнали територіального поділу України, засудивши дії Кремля.