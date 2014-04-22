У Донецьку пограбували обмінний пункт, вбито вагітну касирку

Як повідомили УНІАН у Донецькому міськуправлінні міліції, напад на обмінний пункт стався вранці 21 квітня.

«При нападі загинула касир. Там не було застосовано зброю, слідів застосування зброї не виявлено», - повідомили в міліції.

Читайте такожВ МВС назвали Слов'янськ найнебезпечнішим містом УкраїниІ додали, що там же «було здійснено підпал будівлі».

У міськуправлінні зазначили, що наразі проводяться всі необхідні слідчі дії, і докладніша інформація про події буде надана журналістам пізніше.

З неофіційних джерел УНІАН стало відомо, що 35-річна касир була на 6 місяці вагітності і була задушена. За інформацією джерела, з обмінного пункту було викрадено більш як 80 тис. грн.