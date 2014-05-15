У «Борисполі» не знайшли вибухівку, термінали відновлюють роботу

Найбільший в Україні міжнародний аеропорт «Бориспіль» відновив роботу терміналу «D» після невірного повідомлення про загрозу замінування. Як повідомили УНІАН у прес-службі аеропорту, найближчим часом буде відновлено роботу терміналу «В», яка також була перервана.

«Термінал «D» відновив роботу, роботу терміналу «В» буде відновлено найближчим часом», - уточнили в прес-службі.

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При цьому в "Борисполі" зазначили, що інформація про замінування не підтвердилася. Факт припинення роботи терміналів і евакуації пасажирів не позначився на регулярності відправлення і прийому рейсів.

Кілька годин раніше сьогодні, 15 травня, аеропорт «Бориспіль» був змушений евакуювати пасажирів і персонал з двох діючих терміналів у зв'язку з анонімним дзвінком про мінування. Фахівці Міністерства внутрішніх справ провели перевірку в обох діючих терміналах, оскільки під час анонімного дзвінка не було вказано, який конкретно термінал був замінований.

Довідка УНІАН. Міжнародний аеропорт «Бориспіль» - найбільший аеропорт України, розташований за 29 км від Києва. Він обслуговує більш як 70% авіаційних пасажирських перевезень країни. Є єдиним аеропортом України, з якого виконуються трансконтинентальні рейси.