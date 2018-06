Фірташ відхрестився від заарештованого Могилевича

Створена українським бізнесменом Дмитром ФІРТАШЕМ міжнародна холдингова компанія Group DF зі штаб-квартирою у Відні виступила із заявою, в якій спростовує будь-які бізнес-зв`язки між самим Д.ФІРТАШЕМ і арештованим у Москві Семеном МОГИЛЕВИЧЕМ.

Заява зроблена у зв`язку з інформацією, поширеною українськими і російськими ЗМІ про зв`язок Д.ФІРТАША і Group DF з компанією "Арбат Престиж".

"Ні Group DF, ні Дмитро ФІРТАШ персонально не мають ніякої частки або зв`язку з "Арбат Престижем". Дмитро ФІРТАШ також не є, прямо або опосередковано, власником акцій цієї компанії", - говориться в повідомленні.

Сама заява підписана генеральним директором Group DF Робертом ШЕТЛЕР-ДЖОНСОМ (Robert Shetler-Jones).

У заяві також наголошується, що "Дмитро ФІРТАШ раніше ніколи не мав жодних ділових зв`язків з Семеном МОГИЛЕВИЧЕМ. Семен МОГИЛЕВИЧ ніколи не працював на нього, не був його компаньйоном і не одержував прибутку від операцій з "Центрагазом", компанією, що належить Дмитру ФІРТАШУ і є партнером "РосУкрЕнерго", ні з "ЄвралТрансГазом", компанією Дмитра ФІРТАША, яка була залучена до торгівлі газом між Туркменістаном і Україною до створення "РосУкрЕнерго".

Як повідомляв УНІАН, С.МОГИЛЕВИЧ був затриманий 23 січня в Москві одночасно з власником мережі парфумерних магазинів "Арбат Престиж" Володимиром НЕКРАСОВИМ. За даними правоохоронних органів, вони обидва є фігурантами кримінальної справи про несплату податків в особливо великому розмірі.

С.МОГИЛЕВИЧ відомий у кримінальних колах Росії та зарубіжжя як "Дон Сіменон" і "Людина з сімома обличчями".

Спецслужби багатьох країн розшукували його впродовж кількох десятиліть. У нього декілька громадянств. С.МОГИЛЕВИЧ кілька разів змінював прізвища і в даний час його офіційним прізвищем є "ШНАЙДЕР".

С.МОГИЛЕВИЧУ 61 рік, він родом з Києва. За даними правоохоронних органів, на початку 1970-х був пов`язаний з люберецьким угрупованням (валюта), а згодом із сонцевським угрупованням. Двічі був судимий у Росії. У 1990 році емігрував до Ізраїлю, потім переїхав до Угорщини. До 1992 року став громадянином Росії, України, Ізраїлю, Угорщини. У середині 1990-х придбав частку в "Інкомбанку".

Перебуває в списку людей, яких розшукує ФБР, за можливу участь в махінаціях з акціями YBM Magnex International, Inc., що коштувала інвесторам компанії 150 млн. доларів. У США С.МОГИЛЕВИЧА обвинувачують також у рекеті, шахрайстві, відмиванні грошей.

У 1998-1999 роках через рахунок в Bank of New York, що належав С.МОГИЛЕВИЧУ, пройшло 10 млрд. доларів. У США та Ізраїлі підозрюють, що гроші пішли на фінансування транспортування зброї і наркотиків. У дослідженні на замовлення американського National Institute of Justice говориться, що С.МОГИЛЕВИЧ контролює мережу повій у нічних клубах Будапешта і Праги.

Довідка УНІАН. Group DF - це приватна міжнародна група компаній, інтереси і активи якої зосереджені в таких галузях, як енергетика, хімічна промисловість, енергетична інфраструктура і нерухомість.

Group DF є приватною міжнародною холдинговою компанією Д.ФІРТАША.

Серед компаній, контрольованих Group DF, ключову роль виконують наступні компанії: Centragas, яка, у свою чергу, володіє 50% акцій швейцарської газорозподільної і газоторгової компанії "РосУкрЕнерго"; EMFESZ, угорська газоторгова компанія і постачальник енергетичних послуг; австрійська компанія Zangas, що спеціалізується на будівництві газової інфрастуктури; OSTCHEM Holding, який об`єднує групу хімічних підприємств у Східній і Центральній Європі, які виробляють мінеральні добрива, органічні кислоти, діоксид титана і кальциновану соду.

Загальний дохід компаній, що входять до складу Group DF, у 2006 році становив приблизно 4,6 млрд. дол.