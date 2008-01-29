Тимошенко про СОТ, парламент і комуністів

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО сподівається, що всі фракції Верховної Ради, крім комуністів, голосуватимуть за приєднання України до Світової організації торгівлі (СОТ).

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні, виступаючи на засіданні комітету з питань закордонних справ Європарламенту.

«Я вірю, що питання вступу до СОТ буде голосуватися одноголосно, мабуть, за винятком КПУ», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Президент Єврокомісії Ж.М.БАРРОЗУ зазначив, що після рішення робочої групи СОТ щодо України її приєднання до цієї організації стало реальністю, яка може бути формалізована вже на початку лютого, а вступ до СОТ, відповідно, дає можливість для початку переговорів про зону вільної торгівлі з Євросоюзом.

На початку січня Україна та Євросоюз домовились щодо питання експортних мит, знявши таким чином останні перешкоди на шляху приєднання України до СОТ.

25 січня робоча група СОТ щодо України схвалила фінальний звіт України.

Вступ України до СОТ відкриває можливість створення зони вільної торгівлі з ЄС, що має стати ключовим положенням нової посиленої угоди з Європейським Союзом, яка має замінити нині чинну угоду про партнерство та співробітництво.

Переговори щодо нової посиленої угоди між Україною та ЄС розпочалися 5 березня 2007 року.