У Львові протягом години зафіксували 5 повідомлень про мінування ТЦ та ринків

Як повідомили УНІАН у відділі зв'язків з громадськістю ГУ МВС України у Львівській області, сьогодні, 28 липня, з 16.00 до 16.40 до правоохоронців на оперативний номер «102» надійшло чотири повідомлення, від працівників трьох торговельних центрів та двох ринків міста Львова про те, що до них телефонували невідомі особи та повідомили про мінування їх будівель.

На місця подій виїхали представники слідчо-оперативної групи міліції, вибухотехніки, експерти, а також представники інших служб, які задіюються у даних випадках.

На даний час проводиться евакуація працівників та відвідувачів даних об'єктів.

Читайте такожУ Львові міліція шукає "смертника з вибухівкою"Як повідомляв УНІАН, з початку року в місті Львові зафіксовано понад 50 неправдивих повідомлень про мінування, майже 20 з них упродовж останніх двох тижнів.