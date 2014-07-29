Адвокатам можуть дозволити "травмати"

Про це на прес-конференції в УНІАН сказав заступник голови Національної асоціації адвокатів України, Ради адвокатів України Валентин Гвоздій.

За його словами, про це йдеться в узгодженому Мін'юстом та Національною асоціацією адвокатів України варіанті змін до закону про адвокатуру та адвокатську діяльність.

"Проект планує здійснити ряд покращень в галузі безпеки адвоката, пропонується, в тому числі, надати право адвокатам використовувати і застосовувати спеціальні засоби захисту... Мова не йде, звісно, про вогнепальну зброю, принаймні після широкого обговорення ми дійшли згоди, що спеціальні засоби для відстрілу гумових куль адвокатам необхідні", - наголосив Гвоздій.

Він підкреслив, що в цілому адвокати потребують гарантій безпеки своєї діяльності. "Гарантії професійної діяльності, вони записані в законі, вони є, але вони лише декларативні, немає в законодавстві механізму їх фактичної реалізації", - наголосив Гвоздій.

Читайте такожУ Каліфорнії адвокати даватимуть клятву ввічливостіВін підкреслив також необхідність внесення змін до ряду профільних нормативних актів, які б дозволили адвокатам здійснювати свою адвокатську діяльність, маючи гарантії своєї безпеки. "Для того, щоб ми могли захищати ефективно людей і себе, нам необхідні інструменти, а не лише мати можливість бути присутнім в залі суду", - наголосив він.

Також Гвоздій зауважив, що дуже важливо розширити права адвокатів, надати їм можливість отримувати інформацію, в першу чергу від органів державної влади, змінити процедуру отримання повноваження адвоката на ведення справи (отримання ордеру замість укладення договору), більш чітко виписати поняття адвокатської таємниці, не дозволяти арешт адвоката тощо.

Заступник міністра юстиції України Ігор Алексєєв на прес-конференції зауважив, що експерти розробили дійсно якісний документ і найближчим часом він буде підтриманий Кабміном та винесений на розгляд парламенту. При цьому перед внесенням на розгляд ВР Мін'юст планує отримати експертний висновок міжнародних інстанцій, в тому числі Венеціанської комісії.

Читайте такожУ Києві три десятки невідомих з битами і в масках побили прокурора Він підкреслив, що потрібні не точкові зміни, а важливо максимально наповнити змістом документ. Зокрема, посилити права адвоката, «але ми маємо в першу чергу казати, що, наділяючи адвокатів певним обсягом прав і повноважень, ми націлені на те, щоб, реалізуючи ці права, адвокат міг виконати своє основне завдання – забезпечити представництво в суді, забезпечити захист інтересів». При цьому, за його словами, важливо забезпечити принцип змагальності сторін.