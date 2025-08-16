У телефонній розмові Зеленського з Трампом узяли участь багато європейських чиновників.

Президент США Дональд Трамп провів тривалу телефонну розмову на борту свого літака Air Force One із президентом України Володимиром Зеленським. Про це пише Sky News з посиланням на заяву Білого Дому.

Білий дім також повідомив, що Трамп поговорив телефоном із лідерами НАТО після розмови із Зеленським.

При цьому Clash Report повідомляє, що Трамп понад півтори години розмовляв із Зеленським та європейськими лідерами, інформуючи їх про свою зустріч із Путіним.

Як повідомляє "Суспільне", у телефонній розмові Зеленського з Трампом також узяли участь глава Єврокомісії фон дер Ляєн, президент Франції Еммануель Макрон, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, президент Фінляндії Олександр Стубб, президент Польщі Кароль Навроцький, прем'єр-міністр Британії Кір Стармер, генсек НАТО Марк Рютте, держсекретар США Марко Рубіо і спецпредставник США Стів Віткофф.

Саміт Путіна і Трампа - що пишуть ЗМІ

The Times зазначає, що довгоочікувана зустріч президента США Дональда Трампа з правителем Росії Володимиром Путіним завершилася без очікуваного прориву. Незважаючи на урочистий початок з посмішками, рукостисканнями і червоною доріжкою, сторони не домовилися ні про припинення вогню в Україні, ні про місце проведення наступного саміту/

А CNN зазначає, що Путін у результаті зустрічі отримав дві величезні переваги - реабілітацію та додатковий час.

