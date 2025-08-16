Нібито кільце в носі корови з гоночної гри нагадує про жорстоке поводження з тваринами.

Організація із захисту тварин PETA звернулася до Nintendo з проханням змінити дизайн персонажа корови в Mario Kart World. Конкретно активістам не сподобалося кільце в носі тварини.

У заяві PETA йдеться, що кільця протикають чутливу носову перегородку в корів і биків, спричиняючи постійний біль і дискомфорт. У молочній промисловості також часто використовують шипасті кільця, вони заважають телятам смоктати молоко в матері і завдають страждань обом тваринам.

За словами представників організації, присутність кільця в грі нагадує про жорстокість реальної індустрії. У листі до Nintendo активісти закликали зробити корову "вільною і щасливою", щоб гравці не стикалися з візуалізацією насильства над тваринами навіть у розважальному контенті.

Раніше фанати Nintendo з'ясували, що після втрати всіх життів Маріо вирушає в пекло, водночас у ранніх іграх серії він вирушав до раю.

Крім того, нещодавно ми розповідали, що в США грабіжник вкрав із вантажівки тисячі Nintendo Switch 2 на суму в 1.4 мільйона доларів. Це сталося в глухому містечку Беннет, штат Колорадо.

