Після того, як Трамп побалував Путіна своєю увагою, російський лідер відчує, що показав світові, що він знову там, де йому місце.

На спільній пресконференції російського диктатора Вдалимира Путіна та президента США не було навіть мови про припинення вогню в Україні. Натомість Путін чітко натякнув, що якби не українське питання, між Вашингтоном і Москвою могли б бути чудові відносини.

Як пише The Telegraph, Путін виступив першим із промовою, яку можна було б написати рік тому, і постарався навести якомога більше прикладів точок дотику з Трампом.

На думку кремлівського правителя, ця зустріч стала "новим етапом у відносинах" між двома країнами. Відкрилися можливості для торгівлі, освоєння космосу й Арктики, та багато чого ще, якби тільки можна було подолати це надокучливе українське питання, як він натякнув.

"Нашим країнам важливо перегорнути сторінку", - сказав він.

"Звичайно, він відчайдушно хоче, щоб сторінка з назвою "війна" була перегорнута. Він обрушився з критикою на Джо Байдена і заявив, що в Україні не було б проблем, якби у 2022 році президентом був Трамп. Усе це було настільки ж очевидно, наскільки й гнітюче", - написало видання.

"У своїй (дуже короткій) відповіді Трамп назвав Путіна "босом", що викликало хвилювання в аудиторії. Це було зовсім не те, що хотіли почути ті, хто хотів притягнути Путіна до відповідальності за його війну проти України", - акцентувало видання.

А потім Путін сказав: "Загалом, і я згоден із президентом Трампом, що, природно, безпека України також має бути забезпечена".

"Помилка з боку Путіна? Зазвичай він всіляко заперечує, що Україна має право голосу, що вона є незалежною суверенною державою. Це був рідкісний випадок, але він не мав великого значення", - вважають у виданні.

"На закінчення Путін запросив Трампа до Москви і на цьому все закінчилося. Двоє чоловіків покинули сцену, не поговоривши з журналістами і не привітавшись із ними. Ніякої угоди, ніякого припинення вогню, ніякого притягнення до відповідальності", - констатувало видання.

Щодо прийому Путіна на американській землі, то видання зазначило, що Білий дім влаштував справжній спектакль: на землі - червона доріжка, у повітрі - стройовий проліт п'яти літаків.

"Вигляд американських солдатів, які схилили коліно перед літаком Путіна, щоб закріпити червону доріжку на злітно-посадковій смузі, - це видовище, яке жахне багатьох", - написало видання про зустріч.

У матеріалі вказується, що коли цей цирк добігав кінця, Путіну вдалося отримати рукостискання від президента США. Він відчуватиме, що показав світу, що РФ повернулася туди, де їй і місце - за головний стіл світової політики. Він буде радий, що його дії залишилися без наслідків.

"Якщо європейські лідери після цього не зроблять жодних дій на підтримку України, їм доведеться відповісти перед історією", - констатувало видання.

Переговори Путіна і Трампа

15 серпня на Алясці відбулися переговори кремлівського правителя Путіна і американського президента Трампа. Напередодні переговорів Трам заявив, що домагатиметься припинення вогню в Україні, і домовиться з російським диктатором про тристоронню зустріч - Зуленського, Путіна і самого Трампа.

Після зустрічі Трамп спілкування з Путіним, він заявив, що воно пройшло "на 10 балів".

