На спільній пресконференції російського диктатора Вдалимира Путіна та президента США не було навіть мови про припинення вогню в Україні. Натомість Путін чітко натякнув, що якби не українське питання, між Вашингтоном і Москвою могли б бути чудові відносини.
Як пише The Telegraph, Путін виступив першим із промовою, яку можна було б написати рік тому, і постарався навести якомога більше прикладів точок дотику з Трампом.
На думку кремлівського правителя, ця зустріч стала "новим етапом у відносинах" між двома країнами. Відкрилися можливості для торгівлі, освоєння космосу й Арктики, та багато чого ще, якби тільки можна було подолати це надокучливе українське питання, як він натякнув.
"Нашим країнам важливо перегорнути сторінку", - сказав він.
"Звичайно, він відчайдушно хоче, щоб сторінка з назвою "війна" була перегорнута. Він обрушився з критикою на Джо Байдена і заявив, що в Україні не було б проблем, якби у 2022 році президентом був Трамп. Усе це було настільки ж очевидно, наскільки й гнітюче", - написало видання.
"У своїй (дуже короткій) відповіді Трамп назвав Путіна "босом", що викликало хвилювання в аудиторії. Це було зовсім не те, що хотіли почути ті, хто хотів притягнути Путіна до відповідальності за його війну проти України", - акцентувало видання.
А потім Путін сказав: "Загалом, і я згоден із президентом Трампом, що, природно, безпека України також має бути забезпечена".
"Помилка з боку Путіна? Зазвичай він всіляко заперечує, що Україна має право голосу, що вона є незалежною суверенною державою. Це був рідкісний випадок, але він не мав великого значення", - вважають у виданні.
"На закінчення Путін запросив Трампа до Москви і на цьому все закінчилося. Двоє чоловіків покинули сцену, не поговоривши з журналістами і не привітавшись із ними. Ніякої угоди, ніякого припинення вогню, ніякого притягнення до відповідальності", - констатувало видання.
Щодо прийому Путіна на американській землі, то видання зазначило, що Білий дім влаштував справжній спектакль: на землі - червона доріжка, у повітрі - стройовий проліт п'яти літаків.
"Вигляд американських солдатів, які схилили коліно перед літаком Путіна, щоб закріпити червону доріжку на злітно-посадковій смузі, - це видовище, яке жахне багатьох", - написало видання про зустріч.
У матеріалі вказується, що коли цей цирк добігав кінця, Путіну вдалося отримати рукостискання від президента США. Він відчуватиме, що показав світу, що РФ повернулася туди, де їй і місце - за головний стіл світової політики. Він буде радий, що його дії залишилися без наслідків.
"Якщо європейські лідери після цього не зроблять жодних дій на підтримку України, їм доведеться відповісти перед історією", - констатувало видання.
Переговори Путіна і Трампа
15 серпня на Алясці відбулися переговори кремлівського правителя Путіна і американського президента Трампа. Напередодні переговорів Трам заявив, що домагатиметься припинення вогню в Україні, і домовиться з російським диктатором про тристоронню зустріч - Зуленського, Путіна і самого Трампа.
Після зустрічі Трамп спілкування з Путіним, він заявив, що воно пройшло "на 10 балів".