Трамп і Путін обмінялися теплими словами, але мирних домовленостей так і не досягли.

Довгоочікувана зустріч президента США Дональда Трампа з правителем Росії Володимиром Путіним завершилася без очікуваного прориву. Попри урочистий початок із посмішками, рукостисканнями та червоною доріжкою, сторони не домовилися ані про припинення вогню в Україні, ані про місце проведення наступного саміту, пише The Times.

Урочистий старт

Прибуття двох президентів на авіабазу Елмендорф-Річардсон супроводжувалося чітко зрежисованою постановкою: синхронізовані кроки по червоній доріжці, рукостискання на тлі бойових літаків та гір Чугач.

Трамп першим зійшов зі свого літака й аплодував, коли Путін наблизився. Російський лідер відповів жестом із двома піднятими великими пальцями. Двоє чоловіків коротко поспілкувалися наодинці в президентському лімузині США, уникаючи російського авто.

Втім, цей показовий початок не переріс у відчутний дипломатичний результат.

Переговори та формат

Основна частина дискусій пройшла у форматі "три на три". Трампа супроводжували держсекретар Марко Рубіо, радник з мирних ініціатив Стів Віткофф та міністр фінансів Скотт Бессент. З боку Росії були міністр закордонних справ Сергій Лавров та радник президента Юрій Ушаков.

Заключна прес-конференція тривала лише кілька хвилин. Путін виступив першим, зосередившись на відновленні відносин зі США та "перспективах бізнесу", повторивши при цьому свої претензії щодо України.

Трамп наголосив на "фантастичних стосунках" із "Володимиром" та заявив про "великий прогрес", але водночас визнав наявність "кількох великих невирішених питань". Одне з них він назвав "ймовірно, найважливішим", не уточнивши деталей.

"Немає угоди, доки не буде угоди", – сказав Трамп, відомий своєю гордістю за вміння укладати домовленості. – "Я зателефоную НАТО трохи згодом… і, звичайно, президенту Зеленському. Зрештою, це залежить від них", – додав він.

Питання щодо України в НАТО Трамп відкинув, однак залишив відкритими інші вимоги Москви – від усунення з посади Зеленського до блокування вступу України в ЄС.

Інтерв’ю Fox News: більше відвертості

Після завершення саміту Трамп дав розлоге інтерв’ю телеканалу Fox News. Саме там прозвучали його найсуперечливіші тези.

На запитання ведучого Шона Ханніті про пораду Зеленському, Трамп відповів:

"Укладіть угоду… Росія – дуже велика держава. Вони чудові солдати".

Щодо можливого територіального компромісу з Москвою він зазначив: "Це пункти, з якими ми здебільшого погодилися".

Ці слова викликали занепокоєння серед американських дипломатів та союзників по НАТО.

Критика та реакція

Колишній посол США в Україні Джон Гербст заявив:

"Президент Путін не має наміру припиняти війну проти України. Він припинить її лише під тиском. … Я думаю, що президент [Трамп] зробив помилку, вирішивши не запроваджувати санкції".

Водночас експерти відзначають, що Трамп уникнув прямих поступок Москві, залишивши простір для подальшого маневру.

"Москва наступного разу?"

Наприкінці зустрічі Путін кинув фразу англійською: "Наступного разу в Москві?".

Заставши Трампа зненацька, він отримав неоднозначну відповідь: "О, це цікаво. Я не знаю… Я можу уявити, що це можливо".

Аналітики побачили у цьому спробу Путіна перефокусувати переговори на відносинах США та Росії, відсунувши українське питання на другий план.

Попри бажання Трампа постати миротворцем, результати саміту засвідчили слабкість американської стратегії: санкції проти Росії так і не були введені, питання про викрадених українських дітей прозвучало лише в особистому листі Меланії Трамп, переданому Путіну, а переговори завершилися фактично нічим.

Як зауважив Ігнатіус із Washington Post: "Це була антикульмінація в Анкориджі. Великі очікування закінчилися відсутністю домовленостей".

Як повідомляв УНІАН, президент США Дональд Трамп після зустрічі з російським лідером на Алясці виглядав засмученим і втомленим. Судячи з його виразу обличчя і слів, він не уклав жодної значущої угоди, яка, на його думку, була б успішною, пише CNN.

Як зазначає видання, заява Трампа про те, що залишилися невирішені "важливі" питання, свідчить про відсутність зрушень у таких питаннях, як територія, яку хоче Путін, і припинення вогню. Однак російський диктатор у результаті все одно отримав дві величезні переваги.

