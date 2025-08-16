Трамп сказав, що Путін дав йому пораду щодо голосування.

Російський лідер Володимир Путін заявив Дональду Трампу на зустрічі, що той програв попередні вибори 2020 року Джо Байдену через недосконалу виборчу систему США. Як пише Reuters, про це Трамп сказав під час інтерв'ю Fox News.

За словами Трампа, Путін згоден із ним у тому, що голосування поштою ставить під загрозу чесні вибори.

"Володимир Путін, розумник, сказав, що чесні вибори неможливі з голосуванням поштою", - заявив Трамп. "Він сказав, що жодна країна у світі зараз цим не користується".

Також, за його словами, російський диктатор заявив йому, що Трамп "виграв вибори з величезним відривом", і що "якби Трамп тоді був президентом - цієї війни б не було".

Нагадаємо, Путін на останніх виборах 2024 року набрав 87% голосів, водночас незалежні спостерігачі, опозиція та західні уряди заявляли про фальсифікацію результатів голосування.

Зустріч Трампа і Путіна на Алясці

Переговори тривали понад дві з половиною години. Після них Путін і Трамп виступили перед пресою, при цьому не відповідали на жодні запитання журналістів.

На брифінгу Трамп повідомив, що наразі немає жодної угоди з Путіним щодо врегулювання війни в Україні. Пізніше в інтерв'ю Fox News він сказав, що домовленість щодо України тепер залежить від Зеленського, і що сторони розпочинають підготовку зустрічі за участю його самого, Путіна і президента України.

