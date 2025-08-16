Путін зробив фотосесію на Алясці, але не погодився на завершення війни, - WSJ

Зустріч Трампа і Путіна в Анкориджі завершилася без домовленостей про припинення вогню.

Президент США Дональд Трамп намагався подати свій саміт з правителем Росії Володимиром Путіним як успішний, однак ключовим результатом зустрічі стало підтвердження: Кремль відмовляється припиняти війну проти України навіть тимчасово, пише The Wall Street Journal.

Без прогресу щодо України

Трамп визнав, що сторони "досягнули значного прогресу", проте підкреслив:

"Ми не дійшли до угоди".

Американський президент не уточнив, про який саме прогрес йдеться, але визнав відсутність домовленості про припинення бойових дій. За його словами, вони "домовилися про багато речей, але не про найважливіші" — натяк на перемир’я та вимоги Москви.

У Брюсселі з певним полегшенням відреагували на те, що Трамп не нав’язав союзникам угоду з Путіним як доконаний факт.

Путін про "корінні причини"

Російський правитель уникнув конкретики щодо України, заявивши, що "корінні причини війни мають бути усунені". Під цим він традиційно розуміє прагнення України інтегруватися до ЄС та НАТО.

Водночас Путін активно лестив Трампу, повторюючи його тезу про те, що війни нібито не було б, якби Трамп залишався при владі у 2022 році. Значну частину своєї промови він присвятив перспективам відновлення економічних зв’язків із США, що особливо важливо для ослабленої російської економіки.

Аналітики зазначають, що саміт уже дав Путіну відчутну вигоду: він продемонстрував повернення на міжнародну арену без жодних поступок. Для Москви це крок до зняття ізоляції, а водночас — додатковий час для продовження наступу в Україні.

Що здобув Трамп?

Для Трампа підсумки менш очевидні. Хоча напередодні він обіцяв "дуже серйозні наслідки", якщо Путін не погодиться на припинення вогню, після саміту він утримався від різких заяв.

Залишається відкритим питання, чи запровадить Вашингтон нові санкції, зокрема проти покупців російської нафти — таких як Китай і Туреччина. Також невідомо, чи погодиться Трамп на другий саміт, на якому наполягає Путін.

Бажання Трампа постати миротворцем очевидне, однак експерти наголошують: його візаві – це жорсткий противник.

"Путін відмовиться від планів завоювати Україну лише тоді, коли побачить єдиний і рішучий Захід, готовий платити високу ціну за його стримування", – підсумовує видання.

Саміт на Алясці - що відомо

Нагадаємо, що саміт Дональда Трампа і Володимира Путіна відбувся на авіабазі Елмендорф-Річардсон в Анкориджі, штат Аляска. Це була перша зустріч лідерів США та Росії на американській землі за багато років.

Захід мав символічний початок: червона доріжка, рукостискання, демонстрація військової потуги. Основна увага переговорів була зосереджена на війні в Україні. Трамп намагався подати зустріч як крок уперед і говорив про "значний прогрес", але жодних домовленостей щодо припинення вогню чи мирних ініціатив досягнуто не було. Зустріч завершилася короткою прес-конференцією і залишила більше запитань, ніж відповідей.

