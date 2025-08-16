Схоже, Трамп і Путін розійшлися в думках щодо того, чи досягли вони якоїсь угоди, пише FT.

Саміт Дональда Трампа і Володимира Путіна на Алясці почався вкрай розкішно і багатообіцяюче, але закінчився повним провалом. Як пише Financial Times, Трампу не вдалося домогтися від Путіна жодних зобов'язань щодо припинення війни в Україні.

Видання нагадує, що ця зустріч стала першою між президентом США і Путіним з моменту повномасштабного вторгнення в Україну 2022 року, і це ознаменувало собою рішучий кінець багаторічним спробам Заходу ізолювати російського лідера.

"Трамп заявив перед зустріччю, що вимагатиме від президента Росії припинення вогню в Україні. Він покинув Аляску і повернувся до Вашингтона без будь-яких зобов'язань з боку Путіна, який дав зрозуміти, що не відмовився від своїх жорстких вимог капітуляції України", - пише FT.

Президент США не виключив можливості майбутніх зустрічей із Путіним і лідером України Володимиром Зеленським, але згодом заявив, що відповідальність за припинення конфлікту тепер лежить на Києві та його європейських союзниках.

Трамп також порадив Зеленському "укласти угоду". Він додав: "Росія - дуже потужна держава, а вони - ні. Вони борються з великою військовою машиною".

Крім того, президент США, схоже, відмовився від планів завдати удару по російській економіці, якщо Путін не погодиться на припинення вогню, давши зрозуміти, що відкладе розгляд будь-яких пропозицій про покарання імпортерів російської нафти, таких як Китай.

Реакція експертів

Вільям Тейлор, колишній посол США в Києві, сказав, що "гарною новиною" стала відсутність "Ялти і Мюнхена", маючи на увазі зустріч лідерів США, Великої Британії та СРСР у 1945 році, яка розділила Європу, і зустріч нацистської Німеччини та союзних країн у 1938 році.

Однак погана новина - це відсутність припинення вогню, підкреслив він.

При цьому, пише FT, схоже, Трамп і Путін розійшлися в думках щодо того, чи досягли вони будь-якої угоди. Заплановану другу зустріч команд двох лідерів в Анкориджі було скасовано.

Путін, який виступив першим на пресконференції, висловив сподівання, що "сьогоднішні угоди стануть відправною точкою не тільки для розв'язання української проблеми, а й для початку відновлення ділових, прагматичних відносин між Росією і США".

Водночас Трамп сказав, що "поки що немає угоди". "Ми її не досягли, але у нас є дуже хороші шанси на її досягнення", додав він.

Ерік Грін, який працював у Раді національної безпеки Джо Байдена й організував зустріч колишнього президента з Путіним у Женеві 2021 року, заявив, що саміт в Анкоріджі відображає зміну політики США щодо України за часів Трампа.

"Візуальні ефекти і символіка стали для мене продовженням зустрічі Зеленського в Овальному кабінеті. У наявності, здавалося б, невблаганне ослаблення позицій України: США дедалі більше втрачають свої важелі впливу, припиняють ізоляцію Путіна і піднімають фундаментальні питання щодо бачення Трампом європейської безпеки і позицій України та Росії в ній", - сказав він.

Помічник президента України назвав підсумки зустрічі "дуже дивними". Однак, за попередніми даними, отриманими від команди президента України, прогрес був незначним, а інший помічник президента назвав зустріч "пшиком".

Зустріч на Алясці

Зустріч Трампа і Путіна на Алясці тривала понад дві години, але за її результатами лідери зробили лише загальні заяви і відмовилися відповідати на запитання журналістів на прес-конференції.

Зокрема, Трамп повідомив, що наразі немає жодної угоди з Путіним щодо врегулювання війни в Україні. Пізніше в інтерв'ю Fox News він сказав, що домовленість щодо України тепер залежить від Зеленського, і що сторони розпочинають підготовку зустрічі за участю його самого, Путіна і президента України.

