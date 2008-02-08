Розвиток «Мотор Січі» залежить від її кооперації із зарубіжними авіабудівниками

Подальший розвиток «Мотор Січі» залежить в основному від того, чи буде налагоджена кооперація компанії зі східними (Китай, Індія і т.д.) або західними авіабудівниками. Таку думку висловив УНІАН аналітик інвестиційної групи "АРТ-Капітал" Дмитро МОНАКОВ.

За його словами, «погрози з боку Росії про перехід на власне забезпечення авіаційними двигунами поступово набирають форми конкретних дій». Мінпроменерго РФ видало 22 січня указ про організацію в Росії серійного виробництва вертолітних двигунів, де зажадало прискорити створення серійного виробництва вертолітних двигунів ТВЗ-117 і ВК-2500 на майданчику ММП імені В.В.Чернишова, сказав аналітик. Зараз серійним виробництвом цих двигунів займається тільки «Мотор Січ», використовуючи переважно російські комплектуючі, нагадав він. І хоча, на думку президента «Мотор Січі» Вячеслава БОГУСЛАЄВА, на розгортання серійного виробництва ВК-2500 в Росії знадобиться близько 5 років, аналітик вважає, що вірогідність реалізації планів Мінпроменерго в найближчі 3-4 року вельми висока.

Одним з головних аргументів «за», на думку Д.МОНАКОВА, є висока вартість даного виду продукції. Він повідомив, що ціна одного двигуна становить приблизно 0,5 млн. доларів, що при нинішніх обсягах випуску (250 шт. в 2006-2007 роках) і наявності внутрішніх постачальників комплектуючих робить 100-мільйонний (у доларах) проект вельми привабливим. «Крім того, в діях російського уряду значну роль відіграє політичний аспект, який ймовірно посилиться в процесі врегулювання газового питання, а також митної політики в світлі вступу Росії до СОТ, що наближається», - вважає аналітик.

Серед аргументів «проти» Д.МОНАКОВ відзначив те, що подібний указ вже видавався в Росії в 2005 році, однак реальних просувань у даному напрямі відтоді зроблено небагато. «Ще однією перешкодою на шляху швидкого налагодження виробництва вертолітних двигунів, за словами Вячеслава БОГУСЛАЄВА, є відсутність у Росії газогенератора», - додав він.

Проте, сказав аналітик, «ми вирішили розглянути сценарій, за якого «Мотор Січ» припинить постачання певних видів продукції до Росії. За його словами, «припускаючи, що це може відбутися вже в 2010 році, ми зменшили прогнозні продажі цього року на 16,2%».