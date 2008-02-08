Міліція поповнила ”досьє” Рудьковського і його заступників

Правоохоронні органи виявили нові факти неправомірної діяльності службових осіб Міністерства транспорту та зв’язку.

Про це УНІАН повідомили у Департаменті по зв’язках з громадськістю МВС України.

Зокрема, Департамент Державної служби боротьби з економічною злочинністю МВС проводив перевірку діяльності Мінтрансу, його підпорядкованих підприємств, установ та організацій на предмет законності і доцільності відчуження державного майна приватним структурам; оцінки використання бюджетних коштів під час закупівлі товарів, робіт і послуг; оцінки розмірів втрат від надання преференцій приватним перевізникам за тарифами, нижчими від їхньої собівартості.

За її результатами до Головного контрольно-ревізійного управління України і контрольно-ревізійного управління Міністерства транспорту та зв`язку було направлено наявні відомості щодо правопорушень у міністерстві і неправомірної діяльності підпорядкованих йому підприємств.

Зокрема, вже встановлено деякі факти неправомірної діяльності службових осіб Міністерства транспорту, за якими працівниками Департаменту ДСБЕЗ МВС проводиться дослідча перевірка. Встановлено, що у четвертому кварталі 2007 року колишній міністр транспорту та зв`язку Микола РУДЬКОВСЬКИЙ всупереч чинному Порядку відчуження об`єктів державної власності, затвердженому постановою Кабінету міністрів, видав наказ, яким надав дозвіл на відчуження об`єктів нерухомості 36-го об`єднаного загону Державної спеціальної служби транспорту. Внаслідок цього було здійснено відчуження цілісного майнового комплексу під виглядом окремо визначеного майна, незважаючи на те, що право продажу таких комплексів належить виключно Фонду державного майна України. При цьому кошти від реалізації даного об`єкту в сумі 8,5 млн. грн. не надійшли до держбюджету України, а були спрямовані на спеціальний рахунок Державної спеціальної служби транспорту і в подальшому використані керівництвом на свій розсуд.

У МВС зазначають, що аналогічним чином тодішній міністр своїми наказами від 21 листопада 2007 року надав дозвіл на відчуження майна будівельно-монтажних управлінь Донецької залізниці - цілісного майнового комплексу санаторію-профілакторію «Магістраль» та майна вантажного двору станції Донецьк та станції Мушкетове. При цьому це майно відноситься до інфраструктури залізниці, яке законодавством забороняється відчужувати.

Окрім цього, наказом від 14 вересня 2007 року М.РУДЬКОВСЬКИЙ, під виглядом передачі майна у комунальну власність за погодженням із Попаснянською міською радою, надав дозвіл на безоплатну передачу основних фондів ДП «Попаснянський вагоноремонтний завод» залишковою вартістю 73 600 грн. у власність Лисичанській філії ТОВ «Луганське енергетичне об`єднання».

”Чимало порушень виявлено і в діях заступників міністра”, - зазначають у МВС. Зокрема, за сприяння одного з них було «вирішено питання» передачі майна складського терміналу ДП «Іллічівський морський торговий порт» розміром 6,8 га в управління ТОВ «Портовик-Сервіс» терміном на 15 років. Це сталося, незважаючи на те, що згідно з проектом розвитку ДП «Іллічівський МТП» на 2007-2011 роки передана територія була включена для будівництва вагово-перевантажувального комплексу. “Таким чином, корупційні дії заступника міністра щодо надання переваги приватним підприємницьким структурам завадили впровадити передбачений проект”, - наголосили в МВС.

Водночас, при здійсненні закупівель за бюджетні кошти тендерним комітетом Мінтрансзв`язку під головуванням заступника міністра допущено закупівлю комп`ютерної техніки за завищеними цінами на загальну суму 770 тис. грн. Установлено, що переможцем торгів на поставку 107 одиниць комп`ютерної техніки визнано ТОВ із пропозицією 7 196 грн. за комплект. Проведеним попереднім аналізом ринку встановлено, що середньоринкова ціна на аналогічну комп`ютерну техніку не перевищує 5 тис. грн. за комплект.

За найвищими цінами, які були запропоновані учасником торгів, було закуплено і послуги для будівництва двокімнатної квартири для заступника міністра транспорту та зв`язку.

Окрім цього, працівниками ДДСБЕЗ MBС України здійснюється комплекс оперативно-розшукових заходів відносно службових осіб Управління промислових підприємств Державної адміністрації залізничного транспорту України, які, використовуючи свої владні повноваження, за винагороду (хабарі у вигляді «відкатів») створюють певні умови, за яких у тендерних процедурах, пов`язаних із закупівлею товарно-матеріальних цінностей, беруть участь і постійно стають переможцями комерційні структури, що надалі поставляють продукцію за завищеними цінами.

Проводиться також дослідча перевірка за фактом зловживань щодо передачі права надання разових дозволів на здійснення міжнародних автомобільних перевезень першому заступнику директора державного підприємства «Служба міжнародних автомобільних перевезень». При цьому видача цих дозволів забезпечується лише Міністерством транспорту та зв`язку.

За попередніми висновками Головного слідчого управління, у діях посадовців вбачаються ознаки злочину, передбачені ст. 365 Кримінального кодексу України (перевищення влади або службових повноважень). Питання про порушення кримінальної справи буде вирішено після обрахування матеріальних збитків, завданих протиправними діями цих державних службовців.

Після доопрацювання матеріали дослідчої перевірки за фактами зловживань, в яких підозрюються посадовці Міністерства транспорту та зв‘язку, будуть направлені до Генеральної прокуратури України для прийняття процесуальних рішень.