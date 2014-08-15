Майже 90% українців вважають себе патріотами

Про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою «Рейтинг», які передані УНІАН.

За даними соціологів, упродовж останнього року кількість людей, які вважають себе патріотами, збільшилася з 81 до 86%, а порівняно з 2010 роком – з 76 до 86%. Разом із цим, більш як удвічі зменшилася кількість тих, хто не вважає себе патріотом - з 15% у 2010 році до 6% у 2014 р.

Читайте такожГриценко: Путін не повернувся би живим з Києва

Більшими патріотами себе вважають мешканці заходу, півночі і центру, люди з більшими доходами і вищим рівнем освіти, а також україномовні респонденти.

Загалом 76% опитаних підтримали б проголошення Незалежності України, якби сьогодні перед ними постав такий вибір. Водночас 12% не підтримали б, ще 12% – не визначилися. За останній рік відбулося значне зростання прихильників проголошення Незалежності - з 61% до 76%, при одночасному зменшенні майже вдвічі її противників.

Незалежність України підтримують переважна більшість усіх регіонів країни, крім Донбасу: тут кількість як прибічників, так і противників Незалежності є однаковою – по 34%, натомість майже третина - 31% - не змогли визначитися із відповіддю.

Чим молодші респонденти, тим більше вони підтримують Незалежність України. Також вищою є підтримка Незалежності серед респондентів з вищим рівнем освіти і більшими статками. Понад 90% опитаних, які вважають рідною мовою українську, проголосували б за Незалежність. Серед тих, хто рідними вважає дві мови – російську та українську – таких понад 70%. 45% тих, хто вважає рідною мовою російську підтримали б сьогодні Незалежність України і лише 30% – проголосували б проти.

Важливо також те, що чим вищий рівень патріотизму серед респондентів, тим більше вони підтримують проголошення Незалежності України.

Читайте такожУкраїнські патріоти взяли під контроль один із районів Донеччини

У регіональному розрізі динаміка готовності проголосувати за Незалежність України є позитивною: у всіх регіонах значно збільшився рівень підтримки Незалежності, у т.ч. на Півдні є ріст з 48 до 64%, на Сході – з 44 до 70%. Як і рік тому, на Донбасі Незалежність України підтримують близько третини мешканців, при цьому кількість противників скоротилася з 57 до 34% і зросла кількість тих, хто не визначився - з 11 до 31%.

Терміни проведення дослідження: 10 - 18 липня 2014 р. Вибіркова сукупність – 2000 респондентів. Особисте формалізоване інтерв’ю (face-to-face). Аудиторія: населення України від 18 років і старші. Вибірка репрезентативна за віком, статтю, регіонами і типом поселення.

Помилка репрезентативності дослідження не більше 2,2%.