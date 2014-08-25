40 тисяч людей заспівали Гімн України на концерті гурту "Океан Ельзи" у Львові

13:28, 25 серпня 2014
Суспільство
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40 тисяч людей заспівали Гімн України на концерті гурту "Океан Ельзи" у Львові.

© UNIAN

24 серпня на концерті "Океан Ельзи" у Львові шанувальники гурту разом з музикантами заспівали Гімн України.

Президент України Петро Порошенко подякував гурту "Океану Ельзи" за концерт. 

"Ми обов'язково переможемо! Дякую, Океан Ельзи. Дякую, українці", - написа він у соцмережі. 

Нагадаємо, 21 серпня Порошенко відвідав концерт "Океану Ельзи" для 79-ї бригади.

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