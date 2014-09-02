Журналісти показали зруйноване після вторгнення бойовиків Старобешеве (відео)

20:15, 02 вересня 2014
Суспільство
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У мережі з’явилось відео зруйнованого селища Старобешеве.

Скріншот

У селищі кілька днів тому тривали запеклі бої між українською армією та бойовиками з російськими військовими.

27 серпня населений пункт було захоплено бойовиками спільно з російськими окупантами.

Наразі Старобешеве майже повністю зруйновано, повідомляє ТСН.ua

"Від села залишилось кілька домів", - каже місцевий мешканець.

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