Журналісти показали зруйноване після вторгнення бойовиків Старобешеве (відео)

У селищі кілька днів тому тривали запеклі бої між українською армією та бойовиками з російськими військовими.

27 серпня населений пункт було захоплено бойовиками спільно з російськими окупантами.

Наразі Старобешеве майже повністю зруйновано, повідомляє ТСН.ua.

"Від села залишилось кілька домів", - каже місцевий мешканець.