Журналісти показали зруйноване після вторгнення бойовиків Старобешеве (відео)
20:15, 02 вересня 2014Суспільство
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У мережі з’явилось відео зруйнованого селища Старобешеве.
У селі йшли запеклі бої / Скріншот
У селищі кілька днів тому тривали запеклі бої між українською армією та бойовиками з російськими військовими.
27 серпня населений пункт було захоплено бойовиками спільно з російськими окупантами.
Наразі Старобешеве майже повністю зруйновано, повідомляє ТСН.ua.
"Від села залишилось кілька домів", - каже місцевий мешканець.
Журналісти показали Старобешеве після вторгнення бойовиків
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