Авторські права на музику треба подовжити до 95 років

Європейська комісія має намір продовжити термін дії авторських прав на музичні твори з 50 до 95 років.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це повідомив на прес-конференції Комісар ЄС з питань внутрішнього ринку та послуг Чарлі МакКРІВІ.

“Я переконаний, що захист авторського права в Європі є моральним правом контролювати використання їхніх творів і заробляти цим на життя”, - сказав комісар.

Він зазначив, що не розуміє, чому композитори мають право на захист авторських прав протягом 70-ти років, а актори та виконавці – лише на 50, хоча саме завдяки виконавцям ці твори стають відомими у світі.

Комісар також зазначив, що для багатьох виконавців тих чи інших музичних творів 60-х, 70-х років авторський гонорар на сьогодні чи не єдина пенсія, яку вони можуть отримувати.

“Я не кажу про таких артистів як Кліфф РИЧАРД чи Шарль АЗНАВУР. Я кажу про тисяч анонімних музикантів, що брали участь у запису тих чи інших творів”, - сказав Ч.МакКРІВІ.

Комісар також зазначив, що для “сесійних” музикантів, які беруть участь у запису музичних творів, компанії звукозапису мають створити спеціальний фонд, до якого спрямовуватиметься до 20% всіх надходжень від авторських гонорарів за виконання чи ретрансляцію того чи іншого твору.

Пропозиція комісара також містить започаткування нового принципу: “Використовуй, або втрачай”, який передбачає право музикантів перевидавати свій альбом в іншій компанії звукозапису, якщо компанія, в якій він був записаний, відмовляється це робити.

Сьогодні ж комісар також повідомив про намір провести нові консультації щодо оплати авторських прав, які триватимуть до 18 квітня. До участі в цих консультаціях запрошуються усі зацікавлені сторони.