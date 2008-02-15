Аварія в Макіївці: один гірник помер від травм

Помер один із гірників, які опинилися під завалом на шахті "Чайкіно" в Макіївці Донецької області.

Як повідомили УНІАН у Центральному штабі державної воєнізованої гірничорятувальної служби в Донецьку, прохідник, якого рятувальники витягнули з-під завалу, помер на поверхні шахти в результаті одержаних важких травм. Пошуки ще одного гірника продовжуються.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні о 5.00 на шахті "Чайкіно" (ДП "Макіївугілля") на одній з ділянок сталося обвалення порід крівлі. Під завал потрапили четверо прохідників. Близько 8.00 рятувальники вилучили двох гірників з-під обвалу живими і госпіталізували.