Ющенко дуже задоволений переговорами з Саркозі

У Парижі відбулася двостороння зустріч Президента України Віктора ЮЩЕНКА з Президентом Франції Ніколя САРКОЗІ, повідомили УНІАН у прес-службі глави Української держави.

«Я залишився дуже задоволений результатом переговорів, які щойно провів з Президентом Франції», – сказав В.ЮЩЕНКО в інтерв’ю журналістам після завершення зустрічі. За його словами, відбувся «дуже продуктивний корисний діалог, який повністю влаштовує Україну».

Під час зустрічі, зокрема, було обговорено хід переговорного процесу щодо укладення нової посиленої Угоди Україна–ЄС. Як зазначив Президент України, особливу увагу було приділено її політичній частині. «Економічна частина вже започаткована офіційно з цього понеділка і рухається у правильному напрямку», – сказав В.ЮЩЕНКО.

Крім того, глави двох держав обговорили питання євроатлантичної інтеграції України та ту політику, яку проводить наша держава у цій темі. «Я знаходжу у цьому питанні повне розуміння», – сказав В.ЮЩЕНКО.

«Ми виходимо з того, що правом України є формувати своє бачення основ та засад національної безпекової політики, і Франція всіляко підтримує ці українські прагнення», – сказав Президент. Він відзначив, що сьогодні для України є дуже важливим у колі своїх європейських партнерів провести необхідні консультації та переговори, які б дали змогу отримати позитивний сигнал Альянсу для України в рамках Бухарестського саміту.

«І це – одне із завдань тих європейських консультацій, які я проводжу», – додав В.ЮЩЕНКО.