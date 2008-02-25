Всі учасники голодовки на майдані Свободи опинилися у лікарні

Сьогодні вдень всі шість машиністів Держпідприємства «Харківський метрополітен», які брали участь в акції протесту проти дій усунутого наказом міністра транспорту України начальника метрополітену Сергія МУСЄЄВА, госпіталізовані в обласну клінічну лікарню.

Про це інформує сайт Харківської обласної державної адміністрації.

За словами головного лікаря лікарні Миколи БЕРЕЗКИ, стан здоров`я всіх госпіталізованих викликає побоювання у лікарів: відкриття виразкової хвороби, загострення хронічних захворювань, порушення серцевого ритму – перші результати п`яти днів голодування.

Водночас, голова Харківської організації Вільної профспілки залізничників України Володимир ДЕМИДЕНКО підкреслив, що намети на площі Свободи знелюдніли лише на деякий час – вже завтра своїх колег готові змінити приблизно 150 машиністів Московського і Салтівського депо.

Як повідомляв УНІАН, безстрокова голодовка 7 машиністів розпочалася на майдані Свободи у Харкові 11 лютого і була призупинена 15 лютого після досягнення домовленостей з призначеним наказом Мінтрансу новим в. о. начальника метрополітену Геннадієм БРОНШПАКОМ утворити узгоджувальну комісію і поновити на посаді 21-го звільненого машиніста.

Новий виток конфлікту виник після того, як, за ухвалою Київського райсуду Харкова, С.МУСЄЄВ повернувся до виконання обов’язків начальника і скасував усі накази й домовленості, досягнуті з Г.БРОНШПАКОМ. 21 лютого учасники акції знову розпочали голодовку і того ж дня про приєднання до них оголосили ще близько 140 працюючих машиністів. Сьогодні на майдані Свободи стоять намети, акція триває.

Як повідомив на площі під час переговорів зі страйкарями начальник Управління промисловості Харківської ОДА Владлен ВАВІЛОВ, керівництво облдержадміністрації занепокоєне масштабами акції, яка може паралізувати роботу метрополітену, і вживає заходів, зокрема, звертається до Генеральної прокуратури України, СБУ та Мінтрансу з проханням втрутитися у процес розв’язання конфлікту.

Головною вимогою машиністів залишається негайне звільнення усунутого від обов’язків начальника Харківського метрополітену С.МУСЄЄВА.