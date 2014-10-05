У Донецьку під час артобстрілу загинув мирний житель, пошкоджено будинки

Про це повідомили в прес-службі Донецької міської ради.«Всю ніч в місті лунали поодинокі залпи, які періодично чутні у багатьох районах і зараз», - йдеться в повідомленні.

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У міськраді також зазначили, що в результаті артобстрілів, які відбулися у другій половині дня 4 жовтня, у Петровському районі ввечері загинув мирний житель. Зафіксовані пошкодження приватних житлових будинків у Київському районі по вулиці П'ятницького, вулиці Середній і вулиці Ковалько. У Петровському районі постраждали багатоквартирні житлові будинки - один будинок по вулиці Архітекторів і 2 - по вулиці Салтикова-Щедріна. Крім того, за даними адресами осколками снарядів пошкоджені газові колектори. В цілях безпеки 209 квартир були відключені від газопостачання.

Сьогодні станом на 9.30 обстановка в Донецьку залишається напруженою, але системи життєзабезпечення міста працюють, транспорт здійснює рух за графіком «вихідного дня».

У міськраді констатували, що за минулу добу енергетики підключили до живлення підстанції «Маяк» і «Засядька», внаслідок чого було відновлено енергопостачання 70 трансформаторних підстанцій у Київському та Куйбишевському районах міста. Станом на ранок 5 жовтня залишається знеструмленою по місту 41 підстанція.