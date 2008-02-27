У рамках Євро-2012 до мосту Патона причеплять «вуха»

До мосту Патона під час реконструкції додадуть по дві полоси в обох напрямках для руху транспорту, повідомив вчора під час ефіру на радіо «Мелодія» секретар Київської міської ради Олесь ДОВГИЙ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київради, за його словами, такі «вуха» будуть прикріплені до мосту у рамках підготовки до Євро-2012 для полегшення руху транспорту у місті.

«Сьогодні цілодобово триває будівництво нового Подільсько-Воскресенського моста. Також планується збудувати ще один міст через Дніпро. Ми ведемо переговори з китайською будівельною корпорацією, яка запропонувала протягом року за допомогою новітніх технологій побудувати цей міст», - розповів секретар Київради.

Окрім нового мосту у Києві вже цього року почнуть будувати перший тунель під Дніпром. За словами О.ДОВГОГО, тунель сполучатиме лівий берег з проспектом Перемоги, що дозволить таким чином уникати заторів у центрі міста. «Водіям більше не потрібно буде прямувати центральною частиною міста і стояти годинами в заторах. Вони зможуть швидко і без перешкод потрапляти на правий берег», - запевнив він.

Водночас, секретар Київради повідомив, що до 2012 року буде завершено будівництво двох окружних доріг, що дозволить розвантажити Київ від транзитного транспорту. «Мала кільцева дорога на сьогоднішній день вже майже добудована, максимум за півтора року нею можна буде користуватися. Велика кільцева дорога знаходиться на стадії проекту. Будівництво цієї окружної дороги в 212 кілометрів повинно завершитися в першому кварталі 2011 року», - зауважив О.ДОВГИЙ.