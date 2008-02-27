Одеські кінотеатри відкололися від ”антидублювального” страйку

Одеський кінотеатр «Сінема Сіті», що оголосив вчора про страйк на знак протесту проти відмови Міністерства культури і туризму видавати прокатні посвідчення на іноземні фільми з російським дубляжем і українськими субтитрами, сьогодні відмінив цю акцію.

Як повідомила УНІАН керівник відділу реклами кінотеатру Анастасія СТЕБЛІНА, з 13:00 27 лютого працюють бари кінокомплексу, о 18:00 почнуть приймати глядачів всі 7 кінозалів розважального закладу.

«Відбій страйку» було дано після того, як керівництво і колектив одеської кіномережі «Родина»-«Звёздный»-«Москва» не потримали оголошену акцію протесту кінотеатру «Сінема Сіті». У кіномережі «Уточкіно»-«Золотий Дюк» теж відмовилися підтримати страйк.

За офіційною версією організаторів акції, що не відбулася, відміна страйку також пов`язана з проведеним 26 лютого в Секретаріаті Президента наради з питання дублювання фільмокопій.

За даними «Сінема Ситі», Президент доручив створити робочу групу, яка впродовж 7 днів має розібратися і вирішити питання дублювання фільмів, відповідно до грудневого роз`яснення Конституційного Суду України.

«Виходячи з цього одеський мультиплекс «Сінема Сіті» відмінив свою акцію до з’ясування ситуації», - повідомила А.СТЕБЛІНА.

Довідка УНІАН. Приватний 7-зальний мультиплекс «Сінема Сіті» було відкрито в 2007 році в приміщенні торгового центру «Середьофонтанський». Загальна місткість залів – 1 тис. 359 глядацьких місць. У кінокомплексі демонструються стрічки різних жанрів – від голлівудських блокбастерів до арт-хаусного і фестивального кіно. Вартість квитків – від 16 до 45 грн.