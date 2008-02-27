Нафтогаз розрахувався з УкрГаз-Енерго і готовий говорити з Газпромом

На виконання домовленостей президентів України і Російської Федерації, станом на 27 лютого, НАК «Нафтогаз України» завершила погашення заборгованості перед ЗАТ «УкрГаз-Енерго» за спожитий впродовж 2006-2007 років природний газ.

Про це УНІАН повідомили в прес-центрі НАК «Нафтогаз України».

У повідомленні наголошується, що загальна сума грошових коштів, перерахованих ЗАТ «УкрГаз-Енерго» у рахунок погашення заборгованості, становить 3,87 млрд. грн. Зокрема, 0,52 млрд. грн. було сплачено 14 лютого 2008 року, 0,9 млрд. грн. - 19 лютого, 2,44 млрд. грн. - 26-27 лютого.

Станом на 27 лютого між НАК «Нафтогаз України» і ЗАТ «УкрГаз-Енерго» існують взаємні зобов`язання на суму 1,37 млрд. грн.

Як зазначили в прес-центрі, «Нафтогаз України» вимушений констатувати відмову ЗАТ «УкрГаз-Енерго» брати участь у конструктивному діалозі щодо погашення заборгованості за газ, який було спожито в 2006-2007 роках, зокрема, йдеться про спроби штучного затягування й неналежного оформлення актів прийому-передачі природного газу.

"Нафтогаз" у черговий раз заявляє про готовність до конструктивного діалогу з ВАТ «Газпром» з визначення схеми поставок природного газу до України, відповідно до домовленостей президентів України та Російської Федерації.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 27 лютого, на засіданні Кабінету міністрів перший віце-прем`єр міністр Олександр ТУРЧИНОВ заявив, що Україна повністю погасила борг перед Росією за природний газ, спожитий у 2006-2007 роках.

«Борг у обсязі 5,2 млрд. грн. фактично закритий живими грошима й дивідендами, які НАК «Нафтогаз України» одержав за 2006 рік», - зазначив він.

Перший віце-прем`єр також повідомив, що сума заборгованості в 414 млн. грн., яку не визнає українська сторона, - ні Кабінет Міністрів, ні НАК «Нафтогаз» - оскаржується в судах. За його словами, ці кошти були «шахрайським шляхом нараховані за газ, спожитий у 2006 році, за ціною 2007 року».

14 лютого 2008 року «Нафтогаз України» офіційно визнав наявність боргу перед СП «УкрГаз-Енерго» в розмірі понад 5,28 млрд. грн.