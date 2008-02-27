У Донецьку охоронець позарився на «Лексус», вкрав золото і заморив рибок

Зловмисник, що викрав автомобіль «Лексус» 2007 року випуску, був затриманий протягом 45 хвилин співробітниками кримінального розшуку Петровського райвідділу міліції Донецька, повідомляє прес-служба Донецького МУ ГУМВС України у Донецькій області.

Встановити місцезнаходження машини правоохоронцям допомогли таксисти, що своєчасно одержали орієнтування з даними розшукуваного авто.

«Викрадачем виявився охоронець будинку, з двору якого і була викрадена іномарка. Власник автомобіля разом з сім`єю виїжджав на 10 днів на лижний курорт, залишивши «на господарстві» молодого сек`юриті, якому доручив годувати собаку і доглядати за акваріумом. У будинку біля корму для риби хлопець знайшов автоматичний пульт від автомобіля «Лексус», - розповіла слідчий райвідділу Ірина Богорська.

Знаючи, що господарі у від`їзді, охоронець не зміг утриматися від спокуси покататися на іномарці. Але в першому ж провулку він правим крилом зачепив бетонний стовп, після чого відмовився від своєї затії і повернув транспорт на місце. Але наступного вечора він знову сів за кермо і покатався по місту всю ніч. Утретє він виїхав на «Лексусі» з самого ранку, і саме цього дня повернулися господарі, виявили пропажу авто і звернулися в міліцію.

Крім автомобіля, вартість якого становить більше 330 тисяч гривень, з будинку потерпілих були викрадені вироби із золота. Будучи затриманим, зловмисник признався в крадіжці і назвав адреси покупців, звідки згодом прикраси були вилучені і повернуті законним власникам. Як відзначає прес-служба, до всього іншого половина рибок в довіреному такій людині акваріумі «спливли черевцями догори».

Як виявилось, горе-охоронець працював у потерпілих біля півроку. Господарі, видно, не знали про його кримінальне минуле з судимостями за крадіжки і нанесення тілесних ушкоджень, а також про те, що він є наркоманом. На свободу він вийшов в квітні 2007 року умовно-достроково.

Остров