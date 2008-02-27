Полтавчани поповнять лави ”сепаратистів” у Сєверодонецьку

Депутати міської ради Комсомольська (Полтавська обл.) ухвалили рішення про участь своїх представників у ІІ з`їзді депутатів всіх рівнів у Сєверодонецьку.

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення ухвалено депутатами сьогодні на позачерговій сесії.

Днями голова міськради Комсомольська Сергій СУПРУН отримав звернення за підписом 16 депутатів із проханням розглянути питання про участь представників Комсомольська на з`їзді в Сєверодонецьку. Відповідно до регламенту роботи міськради було скликано позачергову сесію, й сьогодні на сесії 23 депутати проголосували за цю пропозицію. Проти виступили 8 депутатів.

У рішенні сесії сказано, що Комсомольськ на з`їзді представлятимуть двоє представників міськради. Після їхнього прибуття із з`їзду вони повинні поінформувати депутатський корпус про роботу з`їзду.

На даний момент планується, що учасниками з`їзду будуть депутати Сергій ХРЯПА і Володимир НЕЛЮБА.

Як повідомляв УНІАН, 1 березня в Льодовому палаці Сєверодонецька відбудеться ІІ Всеукраїнський з`їзд депутатів рад усіх рівнів.

За інформацією організаторів, на форумі пропонується обговорити п`ять тем: про порушення прав місцевого й регіонального самоврядування; про системні порушення прав російськомовних громадян України; про фальсифікації та перегляд історичного минулого України; про позаблоковий статус, проголошений при створенні незалежної держави Україна, й про ставлення до НАТО.