У Сумах пограбували відділення Ощадбанку
19:10, 27 лютого 2008Суспільство
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Злочин скоїли в ніч з 25 на 26 лютого
У Сумах невідомі зловмисники пограбували одне з відділень "Ощадбанку".
Як повідомила УНІАН співробітник Центру зв’язків з громадськістю Управління МВС України в Сумській області Ельвіра БІГАНОВА, вони викрали 5 тис. грн., 325 доларів США, 20 євро, 1 тис. російських рублів.
Е.БІГАНОВА уточнила, що банк було пограбованл в ніч з 25 на 26 лютого.
За словами оперативників, злочинці знеструмили автономну сигналізацію та зламали вхідні двері приміщення “Ощадбанку”. Увійшовши до приміщення, вони перепиляли замок у сейфі, де зберігалися гроші, і викрали їх, безперешкодно зникнувши з місця злочину.
Наразі правоохоронці вживають заходів щодо встановлення осіб, причетних до цього злочину.
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