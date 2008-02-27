У Сумах пограбували відділення Ощадбанку

У Сумах невідомі зловмисники пограбували одне з відділень "Ощадбанку".

Як повідомила УНІАН співробітник Центру зв’язків з громадськістю Управління МВС України в Сумській області Ельвіра БІГАНОВА, вони викрали 5 тис. грн., 325 доларів США, 20 євро, 1 тис. російських рублів.

Е.БІГАНОВА уточнила, що банк було пограбованл в ніч з 25 на 26 лютого.

За словами оперативників, злочинці знеструмили автономну сигналізацію та зламали вхідні двері приміщення “Ощадбанку”. Увійшовши до приміщення, вони перепиляли замок у сейфі, де зберігалися гроші, і викрали їх, безперешкодно зникнувши з місця злочину.

Наразі правоохоронці вживають заходів щодо встановлення осіб, причетних до цього злочину.