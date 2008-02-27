Янукович: право на ЄС ще треба заробити

“Попри серйозні розбіжності із внутрішньополітичних питань, в Україні існує консенсус щодо стратегічного курсу на європейську інтеграцію”. Про це заявив лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ під час зустрічі з віце-президентом Європарламенту Мареком СІВЕЦОМ в Брюсселі, повідомляє Персональний інформаційний сервер лідера ПР.

«Попри серйозні розбіжності із внутрішньополітичних питань, в Україні існує консенсус щодо стратегічного курсу на європейську інтеграцію, – зазначив під час зустрічі В.ЯНУКОВИЧ. – Ми добре розуміємо, що потрібно докласти багато зусиль, досягти відповідних критеріїв, щоб претендувати на членство в ЄС”.

Співрозмовники під час зустрічі відзначили, що сьогодні і українська, і європейська сторони забезпечують високий рівень співробітництва, в основі якого – ефективне виконання Плану дій Україна–ЄС.

“Українська сторона задоволена успішним виконанням Плану дій Україна–ЄС, що дав нам змогу підняти на новий рівень наші відносини, але важливо, щоб сьогодні ми говорили про виконання Плану дій не лише українською стороною, але й з боку ЄС”, – наголосив В.ЯНУКОВИЧ.

М.СІВЕЦЬ і В.ЯНУКОВИЧ обговорили також проблеми спрощення візового режиму між Україною і ЄС.