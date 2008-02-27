На «Азовсталі» затримано вагон з радіоактивним металобрухтом

В середу вхідним контролем ВАТ «МК «Азовсталь» був затриманий вагон з радіоактивним металобрухтом.

Про це УНІАН повідомили в прес-центрі ВАТ «МК «Азовсталь».

За його інформацією, високотехнологічна система вхідного контролю «Кордон», що діє на комбінаті «Азовсталь», вмить зреагувала на перевищення гранично допустимої дози гамма-випромінювання вагону з металобрухтом, що попередило його подальше ввезення на територію комбінату.

На МК «Азовсталь» встановлено дві системи автоматизованого вхідного радіаційного контролю «Кордон»: індикатор і радіометр сумарної щільності потоку нейтронного і гамма-випромінювань. Використання цих приладів дозволяє виявляти різні види забруднення і не допускати надходження на комбінат матеріалів, що не відповідають нормам екологічної безпеки. Вхідному контролю у обов`язковому порядку піддається весь металобрухт, що поступає на комбінат, відзначили в прес-центрі.