Кабмін затвердив генеральний напрямок Великої кільцевої дороги навколо Києва

Кабінет Міністрів розпорядженням від 22 лютого 2008 р. № 326-р затвердив Генеральний напрямок проходження великої кільцевої дороги навколо Києва. Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства транспорту та зв`язку.

Згідно з повідомленням, велика кільцева дорога навколо м. Києва проходитиме околицями сіл Новосілки і Старі Петрівці (Вишгородський район), Озера, Блиставиця, Микуличі й Дубраво-Ленінське (Бородянський р-н), сіл Миколаївка, Мар’янівка, Березівка, Новосілки і Ясногородка (Макарівський р-н), сіл Хмільна, Любимівка, Бузова, Неграші та Княжичі (Києво-Святошинський р-н), Бобриця, Іванковичі, Зелений Бор, Рославичі, Гвоздів, Мархалівка і смт Глеваха (Васильківський р-н), Великі Дмитровичі, Таценки, Плюти і Старі Безрадичі (Обухівський р-н), міста Борисполя, сіл Проців, Вороньків, Глибоке, Іванків, Несторівка, Велика Олександрівка, Безуглівка і Сеньківка (Бориспільський р-н).

Згідно з розпорядженням, МТЗУ визначено відповідальним за координацію робіт із будівництва.

Також створено робочу групу з питань проектування та будівництва дороги на чолі з міністром транспорту та зв`язку Йосипом ВІНСЬКИМ, заступниками голови робочої групи призначено заступників міністра транспорту та зв`язку Вадима ГУРЖОСА та Ігоря УРБАНСЬКОГО. До групи також увійшли представники Мінтрансзв`язку, КМДА, Укравтодору, Київавтодору, Державтоінспекції, Мінфіну, Держкомзему, інституту «Союзтранспроект», «Укрдіпродору», Мінрегіонбуду, Київоблдержадміністрації.

Протягом 2008 року проект має бути розроблений, на розгляд Кабміну необхідно подати ТЕО, проекти та титули будов (по чергах) кільцевої дороги. Крім того, необхідно розробити проект Закону України “Про особливості проектування, будівництва, фінансування та відчуження земельних ділянок для великої кільцевої автомобільної дороги навколо м. Київ. Також планується розробити зміни до відповідного законодавства, підготувати зміни до держбюджету-2008, передбачивши фінансування. Крім того, Мінтрансу та іншим причетним органам доручено визначити механізм залучення додаткових коштів під державні гарантії для фінансування робіт, опрацювати питання щодо залучення міжнародних фінансових організацій до фінансування робіт тощо.

Крім того, Мінтрансзв`язку та Київській облдержадміністрації доручено опрацювати питання щодо можливості будівництва паралельної до кільцевої дороги залізничної лінії, яка з`єднає селища міського типу Клавдієво-Тарасово, Глеваха, міста Бориспіль і Бровари.