За тиждень ТРК „Київ” викинуть з ефіру?

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення ухвалила рішення про оголошення попередження телерадіокомпанії „Київ”.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Нацради, рішення було ухвалене за результатами позапланової перевірки і підставою для нього стали кілька причин.

По-перше, ефірне мовлення компанії не відповідає законодавчим вимогам та ліцензійним зобов’язанням. По-друге, на вимогу працівників Національної ради, що перевіряли компанію, необхідні документи стосовно її діяльності не були надані. Крім того, не вдалося з’ясувати, хто є засновником компанії. „А це, – як пояснив голова Національної ради Віталій ШЕВЧЕНКО, –обов’язкові відомості, що включаються до Державного реєстру ТРО”.

Незважаючи на те, що компанія загубила ліцензію на супутникове мовлення, вона продовжує подавати через супутник сигнал на територію, зазначену в ліцензії. Зважаючи на ці обставини, Національна рада констатувала факт втрати ліцензії і вирішила звернутися до оператора зв’язку з вимогою припинення трансляції супутникового сигналу ТРК „Київ” протягом тижня.

Через два тижні Національна рада розгляне питання діяльності ТРК „Київ” у присутності керівника цієї компанії та представників Київської міської адміністрації, перед тим надавши компанії перелік документів, які мають бути подані до Національної ради.