Комбати батальйонів закликали президента заборонити серіали про російських силовиків

Комбати добровольчих батальйонів звернулись із відкритим листом до президента України Петра Порошенка з проханням вжити заходів з припинення трансляції на українських телеканалах фільмів чи серіалів про російських військовослужбовців та силовиків.

Про це повідомили в Штабі національного захисту Дніпропетровської області, передає Радіо «Свобода».

За даними зі штабу, листа підписали командир полку «Дніпро-1» Юрій Береза, командир батальйону «Донбас» Семен Семенченко та командир батальйону «Миротворець» Андрій Тетерук.

Комбати висловили обурення політикою українських телеканалів, зокрема, присутністю на них російської пропаганди.

«Пане президенте, чому, якщо ввечері увімкнути телевізор, складається враження, що у нашій країні немає війни? Чому на українських каналах показують російські серіали, де героями роблять наших ворогів? Чому наші матері, діти, кохані змушені дивитися серіали про героїв, які є російськими військовими? Люди з шевронами РФ та її військових структур вбивають нас!» – заявили комбати.

Крім того, командири добровольчих батальйонів запросили власників телеканалів побувати в зоні бойових дій.

«Нехай сходять хоч раз в розвідку, посплять в окопах під артилерійськими обстрілами «Градів» та «Буків», можливо тоді вони запам`ятають, як виглядає ворог», - наголосили вони.

Комбати попросили Порошенка припинити «трансляцію російської пропаганди у вигляді медіа-продукту, включаючи серіали, фільми, розважальні програми, в яких з піднесенням та ідеалізацією зображено нашого ворога».

Як повідомляв УНІАН, навесні цього року Група «1+1 медіа» була ініціатором відмови від трансляції російських серіалів, які вихваляють збройні сили Росії та ФСБ. На телеканалах цієї групи були зняті з показу відповідні продукти.

2 вересня Державне агентство з питань кіно ініціювало заборону до показу в Україні російської кінопродукції, що пропагує діяльність російських військових, силовиків або має будь-яку антиукраїнську спрямованість.

Також у Верховній Раді зареєстровано проект закону, яким пропонується заборонити трансляцію в Україні аудіовізуальних творів, що прославляють російських чи радянських силовиків.